Los médicos de Aragón recorren Zaragoza para cerrar su tercera huelga en cuatro meses: "Queremos decidir nuestras condiciones laborales"

Se vivió en febrero y se ha vuelto a vivir en marzo. Y puede que no sea el final. Médicos y facultativos de Aragón han partido desde el Gobierno de Aragón hasta la Delegación para poner punto final a la que es ya la segunda huelga médica del año en la comunidad. A ellas se suma la del pasado diciembre, cuando también frenaron su actividad por las dos mismas causas: exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio y, al Gobierno autonómico, mejoras en sus condiciones. Entre las tres convocatorias regionales se han suspendido 2.603 intervenciones, a las que se suman miles de consultas y los efectos generados a nivel nacional, ya que los paros contra el Gobierno Central se han reproducido por todo el país en hasta cinco ocasiones. Los sindicatos aragoneses, CESM y Fasamet, han planteado una nueva convocatoria en la semana del 20 de abril, lo que sumada a la cita estatal del 27 al 30 del próximo mes dejaría 10 días seguidos sin actividad médica.

Desde diciembre, médicos y facultativos de Aragón han aunado en una las tres huelgas reivindicaciones nacionales y autonómicas que van de la mano pero que son competencia de distintas administraciones. Al Ministerio de Sanidad le exigen un Estatuto Marco propio que recoja sus características profesionales separadas de las de otras categorías. Según ha explicado la manifestante Raquel Ridruejo, que intensivista en el hospital Clínico de Zaragoza, sus circunstancias son "diferentes en cuanto a responsabilidad o capacidad de diagnóstico", entre otras, y lo que revindican es poder negociar esas condiciones laborales.

Esta petición, la de negociar sus condiciones laborales, viene también motivada por el borrador de Estatuto Marco que la ministra de Sanidad, Mónica García, ya firmó con otros sindicatos mayoritarios de la mesa (UGT, CCOO y CSIF). Ridruejo ha indicado que los médicos y facultativos están "infrarrepresentados cuando hay una mesa secotrial de negociación", opinión que también realizan las organizaciones convocantes, que en la comunidad son CESM Aragón y Fasamet y aseguran que su voz queda "diluida" en las negociaciones.

"Queremos decidir nuestras condiciones laborales igual que cualquier otro colectivo", ha subrayado Ridruejo, que ha aclarado que médicos y facultativos no están "en contra de ningún colectivo". "Simplemente queremos tener nuestro derecho a conciliar", ha citado entre otros como el tener la categoría profesoinal A1+ o recibir un salario acorde a sus funciones.

Es esta una de las exigencias que le hacen al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, que ahora está en funciones. Médicos y facultativos reclaman al Gobierno autonómico mejoras en sus condiciones salariales, y laborales, y que estas se equiparen a las de otras comunidades autónomas. Los sindicatos médicos aseguran que

El escenario nacional y autonómico también preocupa a los más jóvenes. Por eso, estudiantes como Víctor Tejero, que cursa 5º de Medicina en Zaragoza, también se han sumado a la manifestación. "Creemos que las mejoras tienen que ser también para nosotros porque, al final, los que vamos a acabar ejerciendo en un futuro vamos a ser nosotros y no queremos tener las condiciones que hay ahora mismo", ha expresado. El joven ha concretado que reivindican "eliminar esas guardias de 24 horas" que han visto realizar a sus compañeros durante las prácticas y con las que acaban "destrozados". "No queremos sufrir eso también", ha subrayado.

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Durante sus prácticas, Víctor también se ha encontrado en los centros de salud con "agendas muy apretadas, pacientes que se meten como churros muchas veces". "Esta semana he estado en (medicina de) Familia y son todo citas forzadas porque los pacientes solicitan asistencia pero faltan médicos para poder atenderlos y es la única solución", ha relatado.