Nolasco asegura que Vox quiere entrar en el Gobierno de Aragón y deja el reparto de consejerías para dentro de "unas semanas"

Las negociaciones entre PP y Vox "avanzan", pero no hay fechas para la posible investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón ni informe de la situación entre las dos derechas. Al menos por parte de Vox, ya que el portavoz en las Cortes y líder del partido en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha dejado para dentro de "unas semanas" el reparto de consejerías, pero se ha ratificado en lo expresado hace unos días por Santiago Abascal: Vox quiere estar en el próximo Gobierno de Aragón. Aunque, según ha comentado Nolasco, las conversación ahora solo se centran en las políticas a aplicar por la futura DGA.

El líder de la ultraderecha en la comunidad ha comparecido ante los medios de comunicación en una manifestación del sector primario contra el aumento del precio de los combustibles, marcados por la guerra en Oriente Medio. Nolasco ha asegurado que las negociaciones entre PP y Vox "avanzan" y se ha mantenido en lo expresado en las últimas semanas, con una defensa de que los contactos "han de hacerse con la máxima coherencia, discreción y responsabilidad". "Todavía tenemos que ver si el PP quiere pactar con Vox y quiere aceptar esa mayoría natural salida de las urnas", ha deslizado Nolasco, con unas dudas que ha despejado segundos después al asegurar la intención de la ultraderecha de formar parte del Gobierno autonómico.

Insistiendo en "el cambio en las políticas", Nolasco se ha agarrado a unos postulados de sobra conocidos en la ultraderecha. "Limpieza de cauces, bajada radical de impuestos, como el de transmisiones patrimoniales o los medioambientales, pero también políticas que tengan ver con la vivienda y el acceso de los jóvenes", ha señalado el líder de Vox, que ha tachado de "insuficientes" los anuncios en esta área por parte de Azcón tanto en el final de la pasada legislatura como en la campaña electoral. "Hay que hacerlo con discreción por el bien de todos los aragoneses y a partir de ahí veremos qué se puede hacer", ha resumido Nolasco.

El líder de Vox ha rescatado el adjetivo "incipiente" sobre las negociaciones entre las dos derechas, pero ha reclamado al PP que muestre "si quiere romper con esas políticas socialistas y aplicar un pacto que es el resultado natural de lo salido de las urnas".

Vox quiere entrar en el Gobierno de Aragón

Nolasco también se ha referido a la participación de su partido en el próximo Ejecutivo autonómico, una de las posturas que Vox más ha ido cambiando con el resultado de los diferentes comicios en Extremadura, Aragón y Castilla y León. "Primero vamos a hablar del cómo y del cuándo, de qué políticas, y después hablaremos del quién", ha resumido el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, que ha dicho que "en principio" Vox ya se ha expresado con que "quiere estar en el Gobierno de Aragón".

"Lo que dijo Santiago Abascal es que Vox no se está recorriendo España porque apetezca o por hacer el bobo, se hace porque evidentemente queremos cambiar las políticas y una de las formas es gobernar", ha resumido Nolasco, que ha ironizado con que "sería absurdo" que un partido "se presente a unas elecciones y no quiera gobernar". Sobre quién formará parte, en representación de Vox, de la futura DGA no ha dado pistas: "Quién va a estar en ese Gobierno o qué pasará en ese pacto es algo que solo sabremos en unas semanas, imagino".