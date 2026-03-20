Primeras imágenes de los linces Windtail y Wynx durante su periodo de aclimatación en la finca de Zaragoza
Se está realizando un seguimiento continuo de ambos ejemplares mediante cámaras de fototrampeo y sistemas de localización GPS
Los linces ibéricos Windtail y Wynx presentan buenas condiciones de aclimatación en el cercado de presuelta situado en la finca de Torrecilla de Valmadrid (Zaragoza), tras su llegada el pasado martes como paso previo a su liberación definitiva en el medio natural.
Según ha informado el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca está realizando un seguimiento continuo de ambos ejemplares mediante cámaras de fototrampeo y sistemas de localización GPS. En las primeras imágenes difundidas por el Ejecutivo autonómico se les puede ver juntos en un abrevadero de la finca.
Aragón es la primera comunidad autónoma del noreste peninsular en reintroducir el lince ibérico, una especie desaparecida del territorio en la segunda mitad del siglo XX. Los dos ejemplares, procedentes de centros de cría en cautividad, llegaron el pasado martes a la finca de Torrecilla de Valmadrid y permanecerán alrededor de un mes en este recinto de aclimatación, diseñado para facilitar su adaptación al entorno y favorecer el aprendizaje de la caza del conejo, su principal presa.
El cercado cuenta con una superficie de 18.000 metros cuadrados y más de cuatro metros de altura, y forma parte del área seleccionada para la reintroducción de la especie en la cuenca del Huerva, un ámbito de 27.500 hectáreas validado por el grupo de trabajo del lince ibérico por su disponibilidad de hábitat y elevada densidad de conejo.
Durante esta fase inicial, el equipo técnico del Gobierno de Aragón va a evaluar su comportamiento, estado sanitario y capacidad de adaptación al medio, con el objetivo de garantizar el éxito del proceso de recuperación de la especie en la comunidad autónoma.
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