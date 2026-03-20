La rebaja temporal de los impuestos del carburante dará un respiro al bolsillo de los aragoneses: “Vamos a poder poner un precio más razonable en el surtidor”

El Gobierno de España va a aprobar un paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Oriente Medie entre las que está una rebaja del 21% al 10% del IVA para los combustibles y también una reducción del impuesto especial de los hidrocarburos con el objetivo de frenar la escalada de precios de los carburantes de las últimas semanas. Esta decisión va a afectar directamente al bolsillo de los conductores aragoneses: “Vamos a poder poner un precio más razonable en el surtidor. Eso es bueno para todos los ciudadanos”, explica Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón.

Desde el sector de las estaciones de servicio de Aragón se mantienen a la expectativa mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ratifica esas rebajas y mantienen la calma a la espera de que el paquete se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Lo que sí puede advertir Soto es que la situación es ya muy complicada, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. “Estamos expectantes, como lo está toda la sociedad, pero hay que tener en cuenta que nosotros somos el último eslabón de la cadena de distribución del carburante y también estamos siendo víctimas de esta situación”, apunta.

Sobre las medidas, la representante del sector espera que sea oficial y se conozca cuándo van a entrar en vigor “para concretar su impacto real”.

El encarecimiento del producto en origen está provocando serios problemas de liquidez en muchas estaciones de servicio. “Nos está costando mucho más llenar los tanques y eso está generando una asfixia económica en las empresas”, señala. En el caso de las pymes, esta presión obliga en muchos casos a repercutir el incremento de costes en el precio final del carburante, al que además se suma una elevada carga impositiva.

Ante este escenario, el sector ya trasladó al Gobierno una batería de propuestas el pasado 6 de marzo, a través de la Confederación Española de Empresas de Estaciones de Servicio. Entre ellas, destacan dos medidas principales: una reducción temporal del IVA del 21% al 10%, que supondría un abaratamiento de unos 15 céntimos por litro, y una rebaja del impuesto especial de hidrocarburos, del 50% en el diésel (unos 22 céntimos menos por litro) y del 40% en las gasolinas.

“Creemos que son medidas razonables y que otros países como Portugal o Italia ya han aplicado”, apunta Soto, quien considera que la respuesta del Ejecutivo llega con retraso. “El Gobierno va un poco tarde. Llevamos semanas con esta situación y durante este tiempo la recaudación ha aumentado al subir la base imponible”.

Desde el sector insisten en que, además de apoyar al transporte, la agricultura o la pesca, también es necesario actuar en favor de las pymes y de las familias. “La subida de los precios afecta a toda la sociedad”, reitera.

Tensión de caja

Mientras tanto, la preocupación sigue creciendo en el sector. Según datos que maneja la asociación, el 70% de las 12.600 estaciones de servicio que hay en España son pymes, muchas de ellas ubicadas en zonas rurales. “Estamos teniendo problemas de tesorería muy importantes. Si el coste de llenar un camión cisterna pasa, por ejemplo, de 7.000 a 11.000 euros, la situación es muy difícil de asumir para un autónomo o una pequeña empresa”, detalla.

A pesar de la situación, desde el sector aseguran que su objetivo es mantener precios lo más ajustados posible. “Somos los primeros interesados en que los carburantes no estén disparados, porque eso desincentiva el consumo”, subraya Soto. Sin embargo, reconoce que el aumento de costes ha obligado finalmente a trasladar parte de esa subida al surtidor para garantizar la viabilidad de los negocios.

En este contexto, cualquier medida que contribuya a abaratar el precio será bienvenida. “Si se adoptan decisiones que reduzcan el coste de los carburantes, las aplaudiremos, porque permitirán ofrecer precios más razonables y eso será positivo para todos”, concluye.