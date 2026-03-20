Serafín Zubiri, exconcursante de Eurovisión, denuncia que no le dejaron entrar con su perro guía en un restaurante de Calamocha: "Nos trataron como infectos"

En Calamocha, donde la rutina suele imponerse al sobresalto, un episodio ocurrido a la hora del mediodía ha terminado por desbordar el ámbito local y abrir un debate de alcance nacional. La escena, en apariencia cotidiana, se transformó en polémica tras difundirse un vídeo en redes sociales que puso el foco en una cuestión todavía incómoda: el respeto efectivo a los derechos de las personas con discapacidad.

El protagonista no es ajeno a la esfera pública. Serafín Zubiri, nacido en Pamplona en 1964, perdió la vista a los pocos meses de vida debido a una retinopatía. Lejos de apartarse de los escenarios, construyó una sólida carrera musical que le llevó, entre otros hitos, a representar a España en el Festival de Eurovisión en dos ocasiones: en 1992 con Todo esto es la música y en el año 2000 con Colgado de un sueño. Su figura, ligada tanto a la música como a la visibilidad de la discapacidad, amplifica cualquier episodio que le afecte.

Según relató el propio artista en su cuenta de Instagram, los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo en el bar El Chato. Allí, asegura, se le impidió acceder al comedor acompañado de su perro guía, pese a tratarse de un derecho reconocido por la legislación española. En concreto, la normativa —recogida en leyes autonómicas y en el marco estatal de igualdad de oportunidades, como el Real Decreto Legislativo 1/2013— garantiza el acceso de las personas con discapacidad visual junto a sus perros guía a establecimientos públicos, incluidos los de hostelería.

“Fue un suceso muy desagradable”, explicó Zubiri en su vídeo, donde no ocultó su indignación. "No nos dejaban pasar al comedor, nos han tratado como si fuéramos infectos", expresa el cantante. Más allá de lo ocurrido, el cantante lanzó una crítica que trasciende el caso concreto: “Hay sitios que no están preparados para cumplir con la ley”. En esa línea, llegó a afirmar que el establecimiento “no es digno de que entren en él”, en una declaración que resume la profundidad de su malestar.

El incidente, que no derivó en la presentación inmediata de una hoja de reclamaciones ya que según el propio Zubiri, esta no fue entregada, reabre un debate persistente: el desfase entre el reconocimiento legal de derechos y su aplicación real. Momentos antes de publicar el vídeo, él y su acompañante llamaron a la Guardia Civil para que levantaran atestado de lo sucedido y estuvieran al tanto de la situación.

Sin embargo, la rápida difusión del vídeo en redes sociales convirtió el caso en un asunto público. Horas después, y ante la creciente repercusión, el responsable del establecimiento, Pablo Marzo, emitió un comunicado también a través de redes. En él, el bar reconoce que su actuación “no fue la adecuada” al no identificar correctamente que se trataba de un perro guía, pide disculpas públicas y asegura “lamentar profundamente lo sucedido”. "Como responsables del establecimiento, asumimos el error y ya estamos tomando las medidas necesarias para que un hecho así no vuelva a sucederse", constan, reiterando el trato respetuoso y profesional que un negocio hostelero ha de tener hacia la clientela.

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Entre el testimonio del artista y la rectificación del local, el episodio deja al descubierto una realidad incómoda: la distancia que aún separa la norma escrita de su cumplimiento efectivo en el día a día.