Tensión contenida en la protesta por la subida de los carburantes: agricultores increpan a Vox por su apoyo a Trump

La protesta del sector agrario aragonés por el encarecimiento de los carburantes ha dejado este viernes en Monzalbarba una imagen de unidad en las reivindicaciones y de fractura en el plano político. La concentración, convocada por las principales organizaciones agrarias de la comunidad —UAGA, Asaja, UPA y Araga— a las puertas de las instalaciones logísticas de Exolum, ha derivado en momentos de tensión contenida por la presencia de representantes y simpatizantes de Vox y de su sindicato Solidaridad.

Encabezados por el portavoz autonómico y líder del partido en Aragón, Alejandro Nolasco, varios cargos y simpatizantes del partido se han sumado a la movilización. Sin embargo, su participación no ha sido bien recibida por una parte de los manifestantes, que interpretaron su participación como un intento de capitalizar políticamente una protesta sectorial, además de criticar el apoyo de Vox a Donald Trump, cuya estrategia internacional es la causante de la crisis energética que se ha desatado. "No pintan nada aquí", señaló uno de los manifestantes. No obs tante, otros asistentes a la protesta sí vieron con buenos ojos la presencia de Vox y respaldaron la adhesión del partido a la movilización.

El malestar se ha hecho visible en varios momentos, pero especialmente cuando los representantes de Vox se han fotografiado a las puertas de la planta. En ese momento se han escuchado pitidos e increpaciones por parte de agricultores y ganaderos, con consignas como “la agricultura y la ganadería no se venden a los políticos” o “menos asientos y más tractores”

También se han oído reproches directos, como “aprovechados”, en un ambiente que, sin embargo, no ha llegado a mayores. "La que apoyáis la guerra, fuera de aquí”, les increpó otro cuando representantes de Vox y Solidaridad realizaban declaraciones a los medios de comunicación.

Pese a estos episodios, la protesta ha transcurrido sin incidentes y con normalidad en su conjunto. Aunque en privado parte de los convocantes criticaron la presencia de Vox por considerarla inoportuna y partidista, las organizaciones agrarias han optado por mantener un perfil prudente y han evitado cualquier crítica pública. Una cautela que, según fuentes del sector consultadas, responde al actual contexto político, marcado por las negociaciones entre Partido Popular y Vox para la formación de Gobierno en Aragón, donde no se descarta que esta última formación vuelva asumir cartera de Agricultura, como ya ocurrió al principio de la pasada legislatura.

Vox urge una bajada de impuestos

En declaraciones a los medios, Nolasco centró su discurso en la presión fiscal sobre los carburantes, denunciando un “incremento abusivo” de los precios —con subidas del 17% en la gasolina y del 30% en el diésel, según sus cifras— y señalando que “la mitad de lo que pagamos son impuestos”.

El dirigente de Vox cargó contra el Gobierno central, al que acusó de “expolio fiscal”, y defendió la iniciativa registrada por su grupo en el Congreso para suprimir el impuesto especial sobre hidrocarburos y rebajar el IVA del 21% al 10%. Enmarcó además la situación del campo en factores como el acuerdo con Mercosur, la Agenda 2030 o la política climática europea, que, a su juicio, están lastrando la competitividad del sector.

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Preguntado por la relación entre la escalada de los precios energéticos y el conflicto internacional que afecta a Oriente Medio, Nolasco evitó establecer vínculos directos con la estrategia de líderes como Donald Trump, con quien su partido mantiene afinidad en distintos ámbitos. “Cada país defiende sus intereses”, sostuvo, para insistir en que el problema radica en la carga impositiva interna. Una respuesta que, sin embargo, esquivó entrar en el debate sobre el origen geopolítico de la crisis energética, pese a que sí reconoció que la inestabilidad en la región está detrás del encarecimiento de los carburantes.