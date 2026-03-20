Una treintena de empresas de alimentos y bebidas de Aragón participan en la Feria Alimentaria

Una treintena de empresas aragonesas de alimentos y bebidas estarán presentes como expositoras en la Feria Alimentaria de Barcelona que se celebrará del 23 al 26 de marzo, una cita obligada para los profesionales del sector agroalimentario.

Buena parte de los sectores agroalimentarios de Aragón tendrán representación en Alimentaria, desde las cárnicas, pasando por la pastelería y dulces, el aceite de oliva, frutos secos, platos preparados. La feria contará con un "stand" conjunto para los alimentos de Aragón, con presencia de 14 empresas que ha impulsado el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Gobierno de Aragón y la campaña Aragón Sabor de Verdad.

La Feria Alimentaria representa uno de los principales escaparates de negocios internacional para todos los profesionales de la industria de alimentación, de bebidas y de la gastronomía. La última edición de Alimentaria, celebrada en 2024 congregó a 3.200 empresas expositoras y a más de 100.000 visitantes profesionales del sector.

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La celebración de Alimentaria coincide con el Salón Hostelco, salón especializado en suministros y proveedores para hostelería y restauración, lo cual otorga un interés creciente a la celebración de la feria. Además, se celebran numerosos encuentros comerciales, así como se presentan las últimas tendencias gastronómicas en consumo e innovación que permiten pulsar el dinamismo del primer sector europeo.