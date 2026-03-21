La aragonesa Quality Corn vende el 70% de sus acciones a la empresa italiana Cereal Docks

Cereal Docks, grupo industrial italiano líder en el procesamiento primario de materias primas agroalimentarias para ingredientes derivados de oleaginosas y cereales, ha firmado la adquisición del 70% de Quality Corn, grupo español y líder europeo en el procesamiento de maíz para la industria alimentaria. La operación se cerró a finales de enero de 2026.

Esta iniciativa está completamente alineada con el Plan Industrial 2025-2028 de Cereal Docks, que contempla asimismo el crecimiento mediante fusiones y adquisiciones, para ampliar su cartera de productos en el segmento de ingredientes alimentarios. Esto incluye prestar especial atención a los alimentos a base de maíz y a los cereales sin gluten, en línea con las principales tendencias de consumo, y aumentar su presencia internacional.

Fundada en 1983 en el noreste de Italia, Cereal Docks se ha desarrollado en estrecha colaboración con el mundo agrícola. Hoy en día, más de 18.000 agricultores participan en sus cadenas integradas de oleaginosas y cereales, incluyendo maíz, certificadas para trazabilidad y sostenibilidad.

Con la adquisición de Quality Corn, Cereal Docks fortalece su plataforma de fabricación y venta de derivados de maíz, uno de los cereales sin gluten clave en su cartera estratégica, y amplía su presencia industrial por toda Europa. Además, con la integración de Quality Corn y Molino Favero, el molino de Cereal Docks, especializado en la producción de harinas de maíz e ingredientes sin gluten, el grupo apoyará el desarrollo de sinergias industriales y comerciales, especialmente en el suministro agrícola, la innovación de productos e ingredientes con mayor valor añadido.

Líder en la molienda de maíz para uso alimentario

El grupo español Quality Corn es una de las principales empresas europeas en la molienda de maíz para uso alimentario. El grupo tiene su principal centro de producción en la localidad aragonesa de Ariéstolas, así como una segunda sede en el suroeste de Francia. Con una facturación de 90 millones de euros y un equipo de 80 personas, Quality Corn opera en una cadena de suministro totalmente integrada, desde la siembra hasta el ingrediente, permitiendo el control directo de todas las etapas del proceso productivo, garantizando la trazabilidad y la más alta calidad de los materiales así como la continuidad del suministro para la industria alimentaria.

Quality Corn está especializado en la selección, almacenamiento y molienda de maíz, y es un proveedor líder para las industrias de panadería, snacks, cerveza y palomitas, ofreciendo una amplia gama de productos, incluyendo harinas de maíz precocidas, crudas y nixtamalizadas. También es uno de los principales proveedores de maíz en grano de Europa, ofreciendo productos a grandes empresas alimentarias de todo el mundo con productos que van desde maíz frito para aperitivos, hasta variedades específicas de tortillas, nachos y otros productos Tex-Mex.

«Estamos muy satisfechos con la adquisición de Quality Corn, que representa otro paso estratégico en nuestro camino de crecimiento», afirma Mauro Fanin, presidente de Cereal Docks Group. «Esta iniciativa está plenamente alineada con nuestra visión industrial, que busca desarrollar cadenas de suministro agrícolas integradas y de alto valor añadido, y refuerza nuestro papel como socio para la industria alimentaria internacional. Quality Corn comparte nuestro enfoque sobre la calidad, la trazabilidad y el control total de la cadena de suministro, dos elementos clave para apoyar a nuestros socios en mercados cada vez más complejos y globales», añade.

A su vez, Agustí Mariné, fundador y director general de Quality Corn Group, destaca «el gran momento para el equipo de profesionales que ha construido Quality Corn Group». «Somos, y queremos seguir, siendo una empresa con profundas raíces agrícolas. Más de 800 agricultores profesionales contribuyen ahora con lo mejor de nuestra tierra para producir la mejor comida. Hoy, con Cereal Docks, queremos aumentar este número y ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de acceder a una gama más amplia de ingredientes. Creo que este paso fue la evolución natural que requiere un sector agroalimentario cada vez más profesionalizado, con mayor conciencia social y mayor responsabilidad hacia nuestro medio ambiente. Mi más profundo agradecimiento a todos los que nos han ayudado a llegar hasta donde estamos hoy», señala.

En cuanto a los asesores implicados en la transacción, EY-Parthenon actuó como asesor financiero exclusivo (M&A) y EY Abogados actuó como asesor legal de Quality Corn Group. Cereal Docks contó con el apoyo de KPMG como asesores legales y de debida diligencia, SAT Studio Legale como asesores legales y TZ&A Advisory Firm como asesor financiero.

Cereal Docks

Cereal Docks es un grupo industrial italiano que trabaja en el procesamiento primario de materias primas agroalimentarias, con el fin de producir ingredientes (harinas, aceites, lecitinas, harinas sin gluten, extractos vegetales) derivados de oleaginosas y cereales para aplicaciones en los sectores de piensos animales, alimentación, farmacéutica, estética y técnica.

La sede se sitúa en Camisano Vicentino (Vicenza), donde este exitoso negocio familiar fue fundado en 1983 por Mauro y su primo Paolo Fanin. A lo largo de los años, el grupo se ha centrado en diversificar su cartera de productos y desarrollar nuevas áreas de negocio.

Además de consolidar su negocio principal, Cereal Docks Group está ahora comprometido a desarrollar su negocio de manera que cambie el enfoque de la alimentación hacia una visión centrada en la nutrición. Al satisfacer cada vez más las necesidades de salud y bienestar, el desarrollo de productos sostenibles y saludables que protejan la salud humana y animal desempeña un papel clave en un contexto de calidad, seguridad, estandarización y sostenibilidad ambiental. En 2021, Cereal Docks fue reestructurada como empresa beneficiaria, una forma legal según la legislación italiana que compromete a la empresa con la sostenibilidad y responsabilidad social.

Quality Corn Group

Quality Corn Group es un productor industrial líder español, especializado en el cultivo de variedades de maíz para el sector agroalimentario. Tiene una larga historia centrada en la cuidadosa selección, procesamiento y almacenamiento de maíz de alta calidad. La producción de la empresa está orientada a cuatro aplicaciones principales que desempeñan un papel esencial en la industria alimentaria: palomitas, maíz frito, maíz para la fabricación de nachos y maíz utilizado en procesos a base de sémola.

Con sede en Aragón y respaldado por una amplia y fiel base de clientes, Quality Corn ha reforzado su reputación gracias a la especialización técnica, la calidad constante del producto y un profundo conocimiento de las necesidades de los fabricantes de alimentos. Con instalaciones de última generación y rigurosos estándares de control de calidad, el grupo garantiza que cada variedad de maíz que maneja cumpla con los requisitos más estrictos en seguridad, trazabilidad y rendimiento para sus diversos usos finales.

Lempresa ha evolucionado continuamente, combinando tradición e innovación para ampliar su oferta de productos y fortalecer su posición en el mercado. Quality Corn Group sigue comprometida con ofrecer ingredientes seguros, fiables y de alto rendimiento que contribuyan al éxito de una amplia gama de productos alimentarios.