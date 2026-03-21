La DGT difunde las imágenes de una explosión de un coche en una autovía de Zaragoza: "Recordamos la importancia de hacer las revisiones al vehículo"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha difundido esta semana un impactante vídeo en el que se observa la explosión de un turismo en el punto kilométrico 256 de la A-68, a la altura de Gallur. Las imágenes, captadas desde el aire, muestran el vehículo envuelto en llamas tras el estallido, aunque afortunadamente se encontraba apartado de la vía y no llegó a entorpecer la circulación.

El suceso fue detectado por la Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la DGT en Zaragoza, que sobrevolaba la zona en labores de vigilancia. En el vídeo, difundido a través de redes sociales, se aprecia cómo el coche arde de forma repentina, generando una intensa columna de humo visible a desde lejos en la misma autovía.

Pese a lo aparatoso del incidente, no han trascendido daños personales, lo que apunta a que el conductor pudo abandonar el vehículo a tiempo o que este ya se encontraba detenido cuando se produjo la explosión. La rápida localización del turismo, fuera del flujo principal del tráfico, evitó riesgos mayores para otros usuarios de la vía.

A raíz de este suceso, la DGT ha querido lanzar un mensaje claro a los conductores. “Recordamos la importancia de hacer las revisiones al vehículo y, lógicamente, de pasar la ITV en los plazos estipulados”, señalaba el organismo en el mismo comunicado.

El incidente vuelve a poner el foco en el estado del parque móvil y en la necesidad de un mantenimiento adecuado para prevenir averías graves que puedan derivar en situaciones de riesgo. Aunque este caso se saldó sin consecuencias personales, las imágenes evidencian el potencial peligro de este tipo de fallos mecánicos.

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Desde la DGT insisten en que una correcta revisión periódica del vehículo no solo garantiza su buen funcionamiento, sino que también puede evitar episodios tan extremos como el ocurrido en la A-68, donde un turismo acabó completamente calcinado en cuestión de minutos.