El fenómeno Forestalia, del esplendor del sol a las sombras del viento

Hay empresas que crecen al calor de un sector y otras que, directamente, lo moldean. La historia de Forestalia pertenece a esta segunda categoría. La suya es, sin duda, una historia de éxito en el negocio eléctrico, una compañía que en apenas una década se convirtió en uno de los grandes nombres de las energías renovables en España. Pero su relato ha entrado ahora en revisión. La corporación fundada y liderada por el empresario zaragozano Fernando Samper atraviesa su momento más delicado, bajo el foco de una investigación judicial que cuestiona su trayectoria reciente y abre interrogantes sobre su futuro. Sombras que amenazan con empañar una de las carreras empresariales más fulgurantes surgidas en Aragón en los últimos años.

Su evolución ha sido tan rápida como disruptiva. Y también controvertida. Pasó de ser una pequeña promotora de proyectos renovables a convertirse en un actor clave en iniciativas estratégicas. Admirada por su capacidad de anticipación y cuestionada por su forma de operar, Forestalia ha generado tantos seguidores como detractores en el sector energético, en las instituciones y en el territorio.

3 | FOTOS: J. GALINDO /M. A. GRACIA / FORESTALIA

Entender qué ha sido y qué representa hoy la compañía exige mirar más atrás. Mucho antes de su irrupción, Aragón ya había iniciado un camino que acabaría convirtiéndolo en una de las grandes potencias renovables del sur de Europa, un territorio privilegiado para la transición energética gracias al viento y al sol. La calidad de sus recursos eólicos –con el cierzo como aliado constante en el valle del Ebro–, la elevada radiación solar y la amplia disponibilidad de espacio han facilitado la implantación masiva de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. A ello se suma una posición estratégica en el eje noreste peninsular, clave para la evacuación de energía. Este cóctel explica que la comunidad se haya consolidado como uno de los grandes polos de generación renovable del país.

El despliegue de molinos y placas solares en sus campos y montes no es reciente, aunque se ha acelerado en los últimos años. Arranca en los 90, cuando los primeros molinos comienzan a poblar enclaves como La Muela (Zaragoza), convertida con el tiempo en icono del viento en España. A partir de ahí, Aragón fue construyendo un modelo propio.

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El plan autonómico PEREA permitió ordenar el crecimiento y garantizar la evacuación de energía en los primeros años del nuevo siglo. La planificación pública, combinada con el interés empresarial, situó a la comunidad en una posición de ventaja. Otro de los hitos llegó en 2010 con un decreto autonómico que trataba de priorizar los proyectos en función de su impacto económico e industrial, lo que era un empeño político del entonces consejero de Industria, Arturo Aliaga.

Aquella norma pretendía ir más allá de la mera producción eléctrica: buscaba arraigo territorial, empleo y retorno económico. Pero el modelo se quebró. El concurso eólico de 2011 acabó judicializado y derivó en un bloqueo de varios años que frenó el desarrollo del sector.

A esa parálisis se sumó la moratoria estatal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), que congeló nuevas inversiones durante varios ejercicios. Aragón pasó entonces de ser referente a territorio en pausa.

La irrupción de Forestalia

El desbloqueo llegó en 2016 con el primer Gobierno de Javier Lambán (PSOE), que resolvió el conflicto judicial y abrió de nuevo la puerta a los proyectos. Coincidió con las grandes subastas estatales de renovables impulsadas en la etapa de José Manuel Soria (PP) al frente del Ministerio de Industria. Y ahí comenzó una nueva etapa.

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Forestalia apareció en ese momento exacto. Y lo hizo rompiendo las reglas que entonces imperaban. En apenas año y medio, la compañía pasó de ser un actor prácticamente desconocido a adjudicarse cerca de 1.500 megavatios eólicos en las subastas de 2016 y 2017, en torno al 40% del total. Un resultado que sorprendió al sector y alteró el equilibrio tradicional dominado por las grandes eléctricas.

La clave fue su apuesta por acudir sin primas públicas. En un negocio construido durante años sobre subvenciones, Forestalia defendió que la rentabilidad era posible apoyándose en la caída de costes tecnológicos y en la calidad del recurso eólico.

Detrás de ese golpe de efecto estaba Fernando Samper, un empresario atípico en el sector al que pronto bautizaron como el nuevo rey del viento. De perfil discreto y poco dado a la exposición pública, había construido su carrera lejos de los focos, en la industria cárnica. Sin estudios superiores y con un marcado carácter autodidacta, se formó en el seno del Grupo Jorge, el gigante porcino de su familia, donde durante décadas participó en su expansión e internacionalización como consejero delegado. En esa etapa entró en contacto con el negocio de las energías renovables, donde comenzó a promover instalaciones a finales de los años 90, en paralelo al desarrollo del sector en Aragón. Aquella experiencia fue la base sobre la que levantó después su apuesta en Forestalia.

Su salida del grupo en 2011, tras desavenencias internas en el seno de la familia, marcó un punto de inflexión. Como parte del proceso de separación, se quedó con los activos energéticos y los convirtió en el germen de su empresa. Desde ahí, comenzó a tejer una cartera de proyectos en la sombra –asegurando puntos de evacuación y madurando desarrollos– a la espera de un cambio de ciclo que finalmente llegó con las subastas. El movimiento abrió una nueva etapa en el sector y aceleró el cambio hacia un modelo basado en mercado.

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El modelo de la compañía

El éxito de Forestalia coincidió con una avalancha inversora sin precedentes en Aragón, que pasó a concentrar una parte sustancial de la potencia adjudicada en las subastas estatales. En pocos años, la comunidad multiplicó su capacidad eólica y fotovoltaica hasta situarse entre los territorios líderes en generación renovable. Hoy es la segunda que más electricidad genera con el viento –6.000 MW instalados–, solo por detrás de Castilla y León que le duplica en superficie;_y la quinta en producción con el sol, rozando los 4.000 MW. A ello ayudó una Administración autonómica más ágil que en otras en la tramitación de proyectos.

Forestalia fue el gran catalizador de ese proceso, pero no el único. Grandes eléctricas, fondos internacionales y empresas locales se sumaron a una carrera inversora que ha transformado el paisaje y la economía energética de Aragón.

El crecimiento de Forestalia no se basó en acumular activos, sino en desarrollarlos. Su modelo consistía en asegurar puntos de evacuación, tramitar proyectos y, una vez maduros, incorporar socios o vender participaciones a grandes operadores. Así tejió alianzas con compañías como Repsol, Lightsource BP, Engie, CIP, Mirova (Natixis) o Bruc.

En paralelo, fue construyendo una cartera de miles de megavatios y posicionándose como uno de los grandes desarrolladores independientes del país. Proyectos como Goya, Delta, Phoenix o el Clúster del Maestrazgo simbolizan esa ambición.

El auge de las renovables y de Forestalia no ha estado exento de tensiones. El impacto territorial de los proyectos ha generado oposición en algunas zonas, especialmente en Teruel. El debate sobre el equilibrio entre transición energética y conservación del paisaje ha ido ganando peso. En el plano empresarial, su irrupción también provocó recelos. Su modelo, rápido y agresivo, rompió inercias y le generó suspicacias y enemistades entre sus competidores al abrir una veta en el oligopolio eléctrico. A ello se suman otros elementos controvertidos, como su política de incorporar perfiles políticos a su entorno o la percepción de opacidad en determinados procesos.

Una empresa sistémica para Aragón

Con el tiempo, Forestalia ha ido más allá del negocio energético. Su papel en operaciones de suelo, centros de datos o proyectos industriales como la gigafactoría de baterías de Figueruelas la ha convertido además en un actor transversal en la economía aragonesa. Todo ello hace que la empresa tenga hoy una influencia estructural en su desarrollo territorial.

Ese recorrido de éxito ha entrado en una nueva fase. La investigación judicial abierta a la compañía analiza presuntas prácticas irregulares en las autorizaciones ambientales de sus proyectos y en su relación con organismos públicos. El caso incluye el registro a sus sedes en Zaragoza y Madrid, detenciones y actuaciones policiales que han situado al grupo en el centro del foco mediático y judicial. Con las diligencias todavía en fase de instrucción y sin conclusiones judiciales firmes, es difícil predecir cuál será el desenlace final, pero el impacto reputacional sobre la compañía es significativo.

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La trayectoria de Forestalia ha marcado la historia reciente del sector energético aragonés, que ha vivido un crecimiento masivo y acelerado de las renovables. Gracias a ese impulso, la comunidad ha logrado proyectarse como un territorio clave en la transición energética europea. Pero también es el reflejo de los límites y tensiones de un modelo que entra ahora en una fase de madurez y revisión. El viento sigue soplando en Aragón. La cuestión es en qué dirección.