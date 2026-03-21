El tijeretazo de Endesa a su plan energético amenaza la transición justa en Andorra

El drástico recorte al macroproyecto renovable de Endesa en Andorra no es solo una cuestión energética. Sus efectos amenazan con extenderse a todo el plan de transición justa diseñado para la villa minera y su entorno. La reducción del proyecto a apenas 406 megavatios –una quinta parte de los 1.844 MW inicialmente previstos– pone en duda la principal palanca de reindustrialización de un territorio que, casi seis años después del cierre de la central térmica de carbón, sigue esperando una alternativa económica sólida.

El impacto va mucho más allá de los parques eólicos y solares. En juego está el plan de acompañamiento con el que Endesa, a través de su filial Enel Green Power, se adjudicó el nudo Mudéjar en 2022. Aquel compromiso incluía más de 1.500 millones de inversión, 500 empleos estables y un conjunto de iniciativas industriales y sociales que iban desde fábricas vinculadas al sector fotovoltaico hasta proyectos de hidrógeno verde y economía circular. Ese entramado corre ahora el riesgo de diluirse o, en el mejor de los casos, de reducirse de forma significativa.

Incertidumbre y dudas

Desde Andorra, su alcalde, Rafael Guía, reclama claridad antes de hacer una valoración definitiva, aunque reconoce su desconcierto ante el nuevo escenario. "No tiene ningún sentido que Endesa se queje de que les recortan megavatios y luego presenten una propuesta con la mitad de la potencia", señaló en declaraciones a este diario.

El regidor y lider del PSOE en Teruel insistió en que lo primero es conocer la posición real de Endesa y del ministerio. Considera imprescindible que ambas partes se sienten con el ayuntamiento para explicar qué margen de actuación existe. "Nosotros vamos a exigir que se cumpla lo que se nos prometió", adviertió.

Guía recuerdó que el concurso del nudo Mudéjar se adjudicó en base a un plan de acompañamiento concreto y subraya que, a día de hoy, la comarca sigue sin ver materializadas aquellas promesas. "Llevamos seis años con la central cerrada y tres desde el concurso, y no tenemos nada de lo que se anunció", lamentó.

El alcalde también cuestionó el punto de partida de la nueva propuesta de Endesa. Según explicó, la declaración de impacto ambiental permite en torno a 830 megavatios y abre la puerta a incrementar la potencia mediante la repotenciación de aerogeneradores. A su juicio, el margen de desarrollo podría ser mayor del que ahora plantea la compañía.

La relación es directa. A menor potencia instalada, menor actividad económica asociada. Fuentes conocedoras del proyecto apuntan a que el ajuste del desarrollo energético tendrá su reflejo en el plan socioeconómico. Si se queda reducido a una quinta parte de su tamaño original, las inversiones y el empleo comprometido difícilmente podrán mantenerse en los términos anunciados.

¿Una oportunidad perdida?

Este escenario abre grietas en el modelo de transición justa impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica. El nudo Mudéjar estaba llamado a ser el eje de la reconversión tras el cierre del carbón. Sin embargo, la dilación en la tramitación y el posterior recorte ambiental han reducido notablemente el alcance de la operación y alimentan la sensación de oportunidad perdida.

Este escenario abre grietas en el modelo de transición justa impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica. El nudo Mudéjar estaba llamado a ser el eje de la reconversión tras el cierre de la industria del carbón. Sin embargo, la dilación en la tramitación y el posterior recorte ambiental han reducido notablemente el alcance de la operación y alimentan la sensación de oportunidad perdida.

Ese desfase entre lo que se consideraba viable y lo que finalmente se propone introduce incertidumbre sobre la estrategia de Endesa y sobre el futuro del propio nudo Mudéjar. En caso de que parte de la capacidad adjudicada quede sin utilizar, podría abrirse la puerta a que otros promotores opten a ese espacio.

El ministerio estudia la situación

El ministerio se limita por ahora a señalar que está estudiando la situación. Endesa guarda silencio más allá de confirmar la reformulación del proyecto. Y la comarca sigue esperando respuestas.

Mientras tanto, la incertidumbre vuelve a instalarse en Andorra. El proyecto de Endesa se había presentado como el gran motor de la nueva economía de la zona tras el fin del carbón. Hoy, ese horizonte aparece más difuso si cabe.