Tereos investiga cómo prevenir la aparición de micotoxinas en el maíz

Uno de los retos más importantes en la calidad del maíz es el control de micotoxinas, unos tóxicos derivados de los mohos que pueden aparecer en campo o en las naves y silos de almacenamiento del cereal y que, una vez que surgen, ya no se pueden eliminar de la cadena agroalimentaria.

Con el objetivo de establecer un manual de buenas prácticas que ayuden a la prevención de estas micotoxinas, Tereos lidera Fus-Predict, un proyecto de investigación que quiere desarrollar un modelo predictivo para conocer el desarrollo de hongos Fusarium en rastrojo y fusariosis tanto en la espiga de la cebada como en la mazorca del maíz, poder prever la generación de micotoxinas en grano y, posteriormente, desarrollar un prototipo de información que se puede alojar y compartir en la nube.

Recepción de maíz en la planta de Tereos en Zaragoza / Tereos

El proyecto, iniciado en 2024, finalizará este año y hasta la fecha ha establecido una red de más de 70 parcelas de seguimiento en el Valle del Ebro donde se han muestreado suelos, espigas y mazorcas, evaluado su desarrollo en campo y, posteriormente, en laboratorio, se han analizado micotoxinas. Todo ello ha generado una base de datos inédita que combina información de manejo agrícola, clima, características del suelo, presencia de hongos y resultados analíticos de contaminación con las que los investigadores están llevando a cabo modelos avanzados que permitan estimar el riesgo de Fusarium y de aparición de la micotoxina DON antes de las cosechas. Estos modelos se integrarán posteriormente en un sistema digital en la nube que permitirá a técnicos y agricultores consultar predicciones desde el ordenador o el móvil.

Los ensayos realizados en maíz y cebada demuestran que la combinación de buenas prácticas agronómicas con soluciones innovadoras puede disminuir la aparición fusiarosis y mejorar la calidad final del grano.

Fábrica Tereos en Zaragoza / Tereos

En Fus-Predcit, junto a Tereos participan Intermalta, empresa dedicada a la industrialización y transformación de cebadas para la industria cervecera; Geoslab, entidad que desarrolla el sistema de información en la nube; y el Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC, que trabaja en el modelo predictivo. Por su parte, la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón (FITA) y la Universidad de Zaragoza son los responsables de supervisar los trabajos y resultados de los ensayos realizados en campo.

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Fus-Predict está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de los Proyectos en Colaboración Público‑Privada 2022, con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.