La 'tradición' de comprar vivienda: Aragón encabeza el ránking de pisos en propiedad

En plena crisis de la vivienda, con los precios por las nubes, Aragón se sitúa entre las comunidades donde hay más inmuebles en propiedad. Hasta el 78,3% de los hogares reside en una vivienda propia, cinco puntos por encima de la media. Al menos, esa es la fotografía actual, lo que está por ver es que pasará en el futuro, puesto que cada vez son más los jóvenes que se ven obligados a alquilar al no poder hacer frente a las hipotecas.

Según el último informe de indicadores del Observatorio Urbano de Ebrópolis, que analiza y evalúa la evolución de la ciudad y su entorno a través de un centenar de indicadores referidos a la Estrategia Zaragoza + 20 y la Agenda Urbana, el peso de Aragón en las transacciones inmobiliarias de España es del 2,63%, que en número se traduce en 19.000, el valor más alto de la serie desde 2010.

Construcción de vivienda VPO en Arcosur. / RUBEN RUIZ

En el caso del municipio de Zaragoza, donde se concentra el grueso de la población aragonesa, se realizan más de 8.500 transacciones, lo que representa el 45,6% del total de la comunidad. Un incremento que también se está dando en municipios del entorno metropolitano, precisan desde Ebrópolis. Todo ello pese a que el índice de precios está en constante crecimiento, aunque Aragón está por debajo de la media nacional, el precio por metro cuadrado en la capital aragonesa se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Atendiendo al estudio de Ebrópolis, el 78,3% de los hogares reside en vivienda propia, frente al 23,8% en España. El porcentaje de propiedades con hipotecas en Aragón es del 23,8%, ligeramente por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 24,4%.

Por otro lado, destaca el informe que en Zaragoza se han concedido 112 licencias de obra, la cifra más alta de los últimos años, que se traducen en 1.550 viviendas, libres, 386 de VPA y 126 rehabilitadas. Esto supone que la vivienda protegida se incrementó el año pasado un 18,7%. Sin embargo, apuntan desde Ebrópolis, estas construcciones se concentran en los nuevos ámbitos en desarrollo urbano, en concreto, en Valdespartera, Arcosur, Miralbueno y Oliver-Valdefierro, sin que haya apenas vivienda de nueva construcción en los barrios consolidados. Y la que hay, apta para muy pocos bolsillos. Esta distribución, matizan, responde a la propia dinámica del mercado del suelo y plantea el reto de dotar de servicios estos nuevos desarrollos.