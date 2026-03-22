Casalé y la magia de convertir residuos en futuro sostenible

Casalé, que este año celebra su 35 aniversario, es un referente en economía circular aplicada al sector de la construcción. De hecho, su actividad se basa en la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) de forma que se aprovechen cerca del 99% de ellos para cerrar el ciclo de la economía circular. Para entender el impacto que genera Casalé con la economía circular es necesario poner en contexto las cifras actuales. En Aragón se generan 700.000 toneladas anuales de residuos de construcción y demolición de las que solo el 51% son recicladas. Bajo el marco de las directrices europeas y la Agenda 2030, y bajo las indicaciones del Plan GIRA 2023-2030, que es el instrumento estratégico de Aragón para liderar la gestión de residuos en España, se planea llegar al 70% en esta década. Teniendo esto en cuenta, Casalé, al gestionar más de 250.000 toneladas anuales cubre por si sola el 35,71% de todos los RCD de la comunidad en el cumplimiento de este objetivo regional.

Apuesta por la revalorización

En Casalé se transforman los residuos de construcción y demolición en recursos valiosos para autoabastecer sus proyectos o para comercializarlos dentro del sector. Consideran que, en lugar de eliminar los residuos, es posible revalorizarlos mediante su procesamiento, clasificación y valorización, otorgándoles una segunda vida al reincorporarlos nuevamente en la cadena productiva. Esto hace que se reduzca la huella de carbono y favorece no solo el equilibrio medioambiental sino también el desarrollo social de la región.

La operativa de Casalé se estructura y opera bajo cuatro ejes que fomentan el movimiento del ciclo de la economía circular. El proceso se inicia siempre con la gestión de residuos de construcción y demolición, y ofreciendo servicios de contenedores, transporte de residuos a su planta, o para la conveniencia de sus contratistas el procesamiento de residuos in-situ. Esta modalidad permite procesar los materiales en la misma zona de obra, eliminando las emisiones de CO 2 asociadas al transporte y optimizando los costes operativos para los contratistas ya que al reciclar y reintroducir inmediatamente en la misma obra esos áridos reciclados se produce una doble ganancia: al ambiente y al sector de la construcción.

Protección de canteras

Tras la recogida o recepción de residuos empieza el proceso de valorización, donde los clasifican y procesan para transformarlos en áridos reciclados. Durante el proceso se separan también otros residuos que son entregados a gestores especializados que son exhaustivamente seleccionados en función de, sobre todo, la operación de tratamiento, buscando sea final y por supuesto de reciclado. Los áridos reciclados de Casalé son una referencia a la continuidad del ciclo de la economía circular, ya que la comercialización de ellos reduce las emisiones de CO 2 en aproximadamente un 40% en comparación con los áridos naturales, ya que se evita la explotación de canteras y posteriormente el transporte de estos áridos.

Por último, estos materiales sirven de base para la fabricación de Megalito, un bloque prefabricado de hormigón que sirve para distintos usos sea en construcción de edificios, muros, formación de trojeles para separar materiales a granel, etc. Como resultado este producto ofrece una mayor resistencia, versatilidad, modulabilidad, aislamiento acústico y térmico, garantía de calidad y una contribución tangible en el proceso de sostenibilidad. Es el más claro ejemplo de economía circular aplicado al sector de la construcción. Se puede observar en las calles a modo de mobiliario urbano en la ciudad de Zaragoza, también en obras civiles y de construcción. Todos sus productos, tanto los bloques como los áridos reciclados, están certificados con su preceptivo marcado CE.

Zaragoza, ciudad libre de residuos en 2040

Otro de sus objetivos centrados en la contribución positiva de la economía circular es la participación activa con socios nacionales e internacionales en REDOL (Regional Economic Development by Optimizing resource Loops) un proyecto Europeo de I+D+i en el que este año culmina con resultados sostenibles aplicados en Aragón y especialmente en Zaragoza, ya que el objetivo es consolidar a la capital aragonesa en una ciudad libre de residuos en 2040, este proyecto aporta conjuntamente continuidad al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que la empresa se implica diariamente con la ejecución de su actividad comercial y su compromiso con la Agenda 2030.

En un momento en que la construcción afronta el reto de reducir su impacto ambiental, empresas como Casalé evidencian que la transición es posible cuando se combinan visión estratégica, inversión en innovación y compromiso ambiental. La economía circular deja así de ser un esquema teórico para convertirse en una práctica diaria, medible y rentable, y por ello han sido reconocidos con el Sello de Aragón Circular debido a su apuesta por innovación y reducción del impacto medioambiental. Casalé se compromete a seguir aportando a la economía circular, elevando el estándar de sostenibilidad en cada etapa de su cadena de valor.