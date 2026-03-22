Crónica política | El primer presidente del PP en repetir: Azcón se la juega

No es algo habitual en la política aragonesa. Solo dos presidentes autonómicos –hasta ahora– han repetido en el cargo, y el actual presidente en funciones y líder del PP Aragón está a punto de hacerlo. Solo los socialistas Marcelino Iglesias Ricou y Javier Lambán Montañés prolongaron su estancia en el Pignatelli más allá de su primer gobierno. Ahora, Jorge Azcón está a punto de hacerlo, lo que le convertiría en el primer presidente del PP en lograr gobernar en dos mandatos consecutivos, aunque, en su caso, sea mediante un adelanto electoral. Ha pasado un mes y medio desde las elecciones autonómicas de Aragón y no hay un pacto PP-Vox a la vista, pero salvo sorpresa mayúscula, Azcón repetirá como presidente y se posicionará en la historia reciente aragonesa junto a los dos socialistas que le preceden como los líderes del Ejecutivo autonómico más longevos.

El líder popular necesita pactar para repetir esa hazaña que solo logró Iglesias, primero, encadenando tres mandatos (entre 1999 y 2011) y Lambán, después, con dos legislaturas seguidas (entre 2015 y 2023).

Ni la presidenta Luisa Fernanda Rudi (2011-2015) ni el presidente Santiago Lanzuela (1995-1999) consiguieron que el proyecto del Partido Popular se desplegara en Aragón durante más de cuatro años. Tampoco ninguno de los presidentes autonómicos anteriores, de ningún otro partido. Santiago Marraco (PSOE) abrió la etapa autonómica con un gobierno de cuatro años (1983-1987); Hipólito Gómez de las Roces fue el primer presidente de Aragón del PAR (entre 1987 y 1991), y dio paso al mandato de Emilio Eiroa (PAR), entre 1991 y 1993, interrumpido por la polémica moción de censura basada en el voto de un tránsfuga del PP (Emilio Gomáriz) que le dio el resto del mandato al PSOE de Pepe Marco. Los mandatos largos han sido la excepción en los más de 40 años de la autonomía aragonesa.

La necesidad de pactos, seña de Aragón

Lo que ha caracterizado, también, esos gobiernos de larga duración ha sido la necesidad de pactar que tuvieron sus líderes. Lambán consiguió su segundo mandato con la innovación política del cuatripartito, que involucró como pieza clave al PAR –que podría haberle dado la mayoría al bloque del centro derecha y derecha– junto al Podemos de Maru Díaz y a la Chunta Aragonesista de José Luis Soro, que había sido el socio de Lambán en su primera legislatura, con Podemos entonces condicionando la mayoría parlamentaria desde fuera del Ejecutivo.

También Marcelino Iglesias necesitó pactar. Lo hizo con el Partido Aragonés (PAR) de José Ángel Biel, en un proyecto que desplegó las competencias autonómicas y vivió el boom del ladrillo, la Expo de Zaragoza y el inicio de la crisis económica.

Ahora, el PP de Jorge Azcón no cuenta con ese clavico del abanico que fue el PAR, pues esta es la primera legislatura en las Cortes de Aragón sin representación de la formación de centro aragonesista. Y el único camino para el acuerdo y que le puede llevar de nuevo al Pignatelli es la vía de Vox, con quienes las negociaciones y los contactos se están manteniendo desde el día siguiente a las elecciones del pasado 8 de febrero.

Hasta ahora, sin embargo, no han trascendido los detalles de un acuerdo «incipiente», según dijo el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, en su única comparecencia pública en este mes y medio, en la reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón en esta ronda de contactos. Entonces, Nolasco reconoció que hay que seguir «trabajando» para poder concretar ese acuerdo político para la gobernabilidad de Aragón, y no concretó ni siquiera si su partido quiere entrar en el Gobierno, o quedarse fuera.

Las negociaciones entre el PP y Vox

Azcón y Nolasco son viejos conocidos políticos. Fueron presidente y vicepresidente del mismo Gobierno autonómico que se resquebrajó apenas un año después de nacer. Van pasando las semanas restableciendo una confianza entre los mismos actores políticos que un día compartieron Consejo de Gobierno y que se enfrentan cada día a nivel nacional, en la mayor pugna política del momento, por el electorado de derechas.

En este clima de enfrentamiento nacional, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue su particular estrategia. Como la de desvelar parte de las negociaciones en las comunidades autónomas y exigir el cumplimiento de plazos que, después, nadie defiende en el territorio. Esta misma semana, Azcón tuvo que salir a matizarle. Y no es algo habitual. Feijóo pidió que los acuerdos con Vox llegasen antes de abril, pero habiendo plazo hasta el 3 de mayo, nadie entendió ese órdago. Mientras, el presidente del PP parece estar en la misma sintonía que Vox –y Vox en Aragón–, desde donde pidieron a Génova «dejar de entorpecer» el diálogo en las comunidades autónomas. Los días pasan y el acuerdo sigue sin llegar. El acuerdo que puede hacer que Azcón sea el primer presidente del PP en repetir en el cargo.