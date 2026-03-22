GESTIÓN DE RESIDUOS
Dar el paso de tirar a transformar para ganar en competitividad
El Gobierno de Aragón y las empresas de la región trabajan para promover un modelo de economía circular en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
La economía circular se ha convertido en una de las grandes palancas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de empresas e instituciones. Frente al modelo lineal —extraer, producir, consumir y tirar—, la circularidad propone un enfoque distinto: mantener productos y materiales en uso el mayor tiempo posible, mediante la reutilización, la reparación y el reciclaje. El objetivo es claro: reducir al mínimo la generación de residuos y el consumo de recursos sin renunciar al desarrollo económico.
En Aragón, esta transición no se entiende solo como una tendencia ambiental, sino como una oportunidad estratégica. En los últimos años se han ido desplegando planes y estrategias sectoriales orientados a crear un marco político, económico y social que facilite el cambio de modelo. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, la comunidad busca impulsar una economía más competitiva, innovadora y resiliente, capaz de generar valor con menos materiales y menos emisiones.
Hacia un proceso más sostenible
Apostar por la economía circular tiene impactos ambientales directos. Uno de los más relevantes es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al disminuir el uso de materias primas vírgenes, el transporte asociado y la energía requerida en la fabricación. En un contexto de mayor demanda global de recursos y tensión sobre determinadas materias primas, reutilizar y reciclar no es solo una opción sostenible: es una estrategia de seguridad y eficiencia.
El cambio también se traduce en beneficios económicos. La circularidad permite ahorrar costes, reducir pérdidas de material, mejorar la productividad y abrir la puerta a nuevos modelos de negocio basados en el mantenimiento, la reparación, la segunda vida o el producto como servicio. Además, contribuye a disminuir la dependencia exterior de materias primas, reforzando la competitividad del tejido industrial.
Y hay un tercer efecto clave: el impacto social y territorial. La economía circular tiende a generar empleo local —especialmente en actividades de recogida, clasificación, preparación para la reutilización, reparación y reciclaje— y favorece un consumo más responsable, con productos más duraderos y un mayor aprovechamiento de recursos en el propio territorio.
Planificación y colaboración
En esta apuesta, Aragón ha desarrollado iniciativas como la estrategia Aragón Circular y, más recientemente, a finales de 2025, aprobó el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular 2025–2030 (Girapec).
En paralelo, el ecosistema empresarial también se está organizando para acelerar esta transición. En diciembre de 2025 se constituyó el Clúster de Economía Circular de Aragón (Circlear), con más de 30 empresas —en su mayoría pymes— con el objetivo de reforzar la competitividad, identificar oportunidades económicas y sociales, y promover la transparencia.
Una pirámide con cinco escalones para medir y reducir el impacto ambiental
Uno de los pilares de la legislación y de las políticas públicas en economía circular es la denominada jerarquía de residuos, un marco de cinco niveles que prioriza las opciones con menor impacto ambiental y que se representa como una pirámide invertida. De más a menos deseable, el orden es:
• Prevención: evitar la generación de residuos en origen, mediante la optimización de procesos, el ecodiseño y un consumo responsable.
• Preparación para la reutilización: limpiar, revisar o reparar productos para que puedan volver a usarse sin transformarlos de forma sustancial.
• Reciclaje: transformar residuos en nuevos materiales para reintroducirlos en el mercado.
• Valorización: aprovechar el residuo cuando no es posible reciclarlo, por ejemplo para obtener energía u otros usos autorizados.
• Eliminación: depósito en vertedero. Es la última opción y el objetivo de este modelo es tratar de reducir esta opción al mínimo.
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