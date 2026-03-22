Dar el paso de tirar a transformar para ganar en competitividad

La economía circular se ha convertido en una de las grandes palancas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de empresas e instituciones. Frente al modelo lineal —extraer, producir, consumir y tirar—, la circularidad propone un enfoque distinto: mantener productos y materiales en uso el mayor tiempo posible, mediante la reutilización, la reparación y el reciclaje. El objetivo es claro: reducir al mínimo la generación de residuos y el consumo de recursos sin renunciar al desarrollo económico.

En Aragón, esta transición no se entiende solo como una tendencia ambiental, sino como una oportunidad estratégica. En los últimos años se han ido desplegando planes y estrategias sectoriales orientados a crear un marco político, económico y social que facilite el cambio de modelo. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, la comunidad busca impulsar una economía más competitiva, innovadora y resiliente, capaz de generar valor con menos materiales y menos emisiones.

Hacia un proceso más sostenible

Apostar por la economía circular tiene impactos ambientales directos. Uno de los más relevantes es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al disminuir el uso de materias primas vírgenes, el transporte asociado y la energía requerida en la fabricación. En un contexto de mayor demanda global de recursos y tensión sobre determinadas materias primas, reutilizar y reciclar no es solo una opción sostenible: es una estrategia de seguridad y eficiencia.

El cambio también se traduce en beneficios económicos. La circularidad permite ahorrar costes, reducir pérdidas de material, mejorar la productividad y abrir la puerta a nuevos modelos de negocio basados en el mantenimiento, la reparación, la segunda vida o el producto como servicio. Además, contribuye a disminuir la dependencia exterior de materias primas, reforzando la competitividad del tejido industrial.

Y hay un tercer efecto clave: el impacto social y territorial. La economía circular tiende a generar empleo local —especialmente en actividades de recogida, clasificación, preparación para la reutilización, reparación y reciclaje— y favorece un consumo más responsable, con productos más duraderos y un mayor aprovechamiento de recursos en el propio territorio.

Planificación y colaboración

En esta apuesta, Aragón ha desarrollado iniciativas como la estrategia Aragón Circular y, más recientemente, a finales de 2025, aprobó el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular 2025–2030 (Girapec).

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En paralelo, el ecosistema empresarial también se está organizando para acelerar esta transición. En diciembre de 2025 se constituyó el Clúster de Economía Circular de Aragón (Circlear), con más de 30 empresas —en su mayoría pymes— con el objetivo de reforzar la competitividad, identificar oportunidades económicas y sociales, y promover la transparencia.

Jerarquía de rediduos, de mejor a peor. / SERVICIO ESPECIAL