Delsat International Drones: Aragón impulsa desde Teruel la formación, la logística y la innovación con drones

El Aeropuerto de Teruel se ha convertido en un punto estratégico para el desarrollo de la aviación no tripulada en España. Desde allí opera Delsat International Drones, una empresa aragonesa que ha logrado situarse entre las entidades más avanzadas del país en formación, servicios profesionales y proyectos innovadores con drones.

Una escuela de referencia con la máxima acreditación de AESA

Delsat es una de las pocas organizaciones españolas reconocidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como Entidad Designada, la categoría más alta que puede obtener un centro de formación de pilotos de drones y cuenta con instructores, examinadores y evaluadores certificados por AESA, garantizando que su formación cumple con todos los estándares de calidad de la Unión Europea.

La compañía está autorizada para expedir certificados de piloto de dron en la categoría “específica” para los escenarios europeos (AESA) STS-01 y STS-02, válidos en toda Europa, siendo este Título una exigencia que ya demandan muchas empresas de diferentes sectores. Para ello utiliza aeronaves exclusivas y homologadas, requisito indispensable para impartir esta formación avanzada. Su actividad docente se extiende también a la Cátedra de Drones y Aviación Civil de UNED Teruel, Pontevedra y Vigo, así como a programas del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) en Teruel y Huesca.

Además de pilotos civiles, Delsat ha formado a militares del Ejército de Tierra, a pilotos del Grupo Pegaso de la Guardia Civil y a Policías Locales, combinando formación EASA con certificaciones NO EASA adaptadas a las necesidades operativas de los cuerpos de seguridad, bomberos o protección civil.

Delsat es una de las pocas organizaciones españolas reconocidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como Entidad Designada / Delsat International Drones

Logística farmacéutica con drones: un proyecto pionero junto a Novaltia

La innovación es otro de los pilares de la empresa. Delsat desarrolla, junto a Novaltia, cooperativa líder en distribución farmacéutica, proyectos de logística aérea con drones a través de una empresa participada por ambas entidades. En los próximos meses está prevista la primera entrega de material farmacéutico a un hospital de Zaragoza, un hito que situará a Aragón entre las primeras regiones europeas en utilizar drones para transporte sanitario en entorno urbano.

Este avance permitirá consolidar a Delsat y Novaltia como operadores logísticos con drones, tanto en ciudad como en el reparto a farmacias en zonas rurales, donde estas aeronaves pueden reducir tiempos y mejorar la accesibilidad.

Imágenes aéreas para grandes productoras nacionales

El sector audiovisual también ha encontrado en Delsat un aliado de primer nivel. La empresa trabaja para grandes productoras españolas, aportando imágenes aéreas de alta calidad que se han convertido en un recurso habitual en rodajes de cine y documentales. Entre sus colaboraciones en Aragón, destacan producciones sobre la Corona de Aragón, como el documental La roca en el mar. Aragón en el Mediterráneo 1137-1412, realizada por Freeman Creación Audiovisual, cuyos directores valoran especialmente la precisión y ejecución de las tomas aéreas captadas por los pilotos de Delsat.

El sector audiovisual también ha encontrado en Delsat un aliado de primer nivel. / Delsat International Drones

Servicios profesionales y gestoría aeronáutica

Además de la formación y la logística, la empresa presta servicios en inspecciones técnicas, vigilancia, topografía y fotogrametría, agricultura de precisión y ganadería. Cuenta con un departamento propio de gestoría aeronáutica, que prepara la documentación necesaria para operar con drones con total legalidad y tramita permisos de vuelo para otros operadores.

Delsat es también socio del Clúster Aeronáutico, Aeroespacial y de Defensa de Aragón (AERA), desde donde contribuye al impulso de un sector estratégico para la comunidad.

Puede consultar más información en: www.delsatinternational.com