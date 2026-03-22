El pueblo de Huesca con una colegiata gótica perfecto para una escapada esta Semana Santa: es el rincón favorito de Mario Casas en Aragón

La belleza de los pueblos de Aragón está siendo capaz de llamar la atención de cada vez más famosos. Actores, músicos, influencers o escritores incluyen algún punto de Zaragoza, Huesca y Teruel en su ruta por España. La comunidad cuenta con algunas de las localidades más bonitas de todo el país como lo son Albarracín, Alquézar, Sos del Rey Católico o Valderrobres.

Uno de los famosos que vuelve a estar en boca de todos después del estreno de su última película 'Zeta' este fin de semana en Amazon Prime es Mario Casas. El actor es el protagonista de la película de espías dirigida por Daniel de la Torre con un reparto donde también están Luis Zahera, Mariela Garrigas o Nora Navas. Mario Casas tiene un fuerte vínculo con Aragón desde hace casi una década cuando estuvo rodando la película 'Bajo la piel del lobo' durante varias semanas en varios enclaves del Pirineo.

Por aquel entonces, el portal Vanitatis desveló todos los detalles de la estancia del elenco de la película dirigida por Samu Fuentes. Aunque la gran mayoría de la cinta se grabó en el pueblo deshabitado de Muro de Bellós y en Cornato en el valle de Pineta, Mario Casas elogió en varias ocasiones la belleza de la naturaleza que rodeaba el que fuera su hogar durante cuatro semanas: el Monasterio de Boltaña. Aproximadamente 60 personas se convirtieron en los huéspedes especiales de este monasterio del siglo XVII reconvertido a alojamiento de montaña con spa a orillas del río Ara.

Exterior del Monasterio de Boltaña / HOTEL MONASTERIO DE BOLTAÑA

Una colegiata perdida entre casas de piedra

Boltaña es una de las localidades más turísticas de todo el Pirineo altoaragonés por su privilegiada situación en las cercanías del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Este pueblo oscense de poco más de mil habitantes ha logrado mantener intacta una arquitectura tradicional en su casco urbano antiguo. Las casas de piedra centenarias llaman la atención de todos los visitantes que se pierden por Boltaña.

La colegiata de San Pedro, de estilo gótico y construida en el siglo XIV sobre una pequeña iglesia románica, es el monumento más destacado de toda la localidad. En la parte más alta del pueblo todavía quedan restos del castillo del siglo XI y de su recinto amurallado. En verano, cuando el pueblo multiplica su población, te podrás bañar en la Gorga de Boltaña, una piscina natural de aguas turquesas en el río Ara. Para intentar paliar los problemas recientes de masificación en el río se va a construir una piscina climatizada en el término municipal.

Colegiata de Boltaña / Jorge Fuembuena / Turismo de Aragón

Desde el casco urbano de Boltaña nacen varias rutas senderistas que te permiten conocer otros pueblos cercanos como el deshabitado Jánovas, siguiendo el cauce del río, o Aínsa, con una plaza Mayor única en toda España.

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También en Palmeras en la Nieve

Boltaña no es el único pueblo de Aragón que ha visitado Mario Casas a lo largo de su trayectoria profesional. El actor grabó las escenas de montaña de la película 'Palmeras en la nieve' en otros puntos del Pirineo oscense como Bielsa y Benasque. Cabe recordar que este largometraje está basado en la novela homónima de Luz Gabás y fue un éxito de crítica y público.