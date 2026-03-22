Fallece un hombre de 78 años en Alcañiz tras sufrir un accidente con un vehículo agrícola
El cuerpo del hombre fallecido fue hallado sin vida a las 12:45 horas de este domingo
Un hombre de 78 años y nacionalidad española ha fallecido este domingo en el polígono de Alcañiz, en la provincia de Teruel, como consecuencia de un accidente ocurrido con su vehículo agrícola, según la información disponible hasta el momento.
El hallazgo del cuerpo sin vida se produjo a las 12.45 horas de este domingo, según informaron desde la Guardia Civil de Teruel. Por causas que no han trascendido, el siniestro se produjo en esta zona industrial de la localidad bajoaragonesa, donde la víctima sufrió un accidente relacionado con el vehículo agrícola que manejaba.
Tras la intervención de los servicios correspondientes, a las 15.00 horas se procedió al levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Zaragoza (IMLA) por la funeraria Mémora.
A la espera de que se conozcan más detalles sobre las circunstancias exactas del suceso, el caso queda ahora pendiente de las diligencias oportunas para esclarecer cómo se produjo el accidente.
- El restaurante de un pueblo de Zaragoza cierra sus puertas tras ganar un premio de 17 millones de euros: 'Disculpen las molestias
- El nuevo “barrio” para mayores que se construye en Zaragoza y rompe todos los esquemas: “Las personas van a poder seguir creando sus proyectos de vida”
- El aeropuerto de Teruel va a ‘petar de éxito’: más suelo, más empresas y una expansión que no se detiene
- Zuera, agraciada con 17 millones de euros del Cupón del Día del Padre de la ONCE: 'Sabía que en algún momento de mi vida iba a hacer feliz a mucha gente
- Ya es oficial: la Aemet adelanta cómo será la primavera en Aragón y el tiempo que hará en Semana Santa
- Los Helechos, el primer restaurante vegetariano en Zaragoza con un menú del día a 8 euros: 'Tenemos nuestro propio huerto
- Cierra por sorpresa el bar de 'El Hormiguero' en Zaragoza: 'Bajamos la persiana para volver a subirla más fuerte
- Revés inesperado para el futuro macrocomplejo de la Policía Nacional en Zaragoza: se suspende el primer contrato después de adjudicarlo