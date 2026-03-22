Fallece un hombre de 78 años en Alcañiz tras sufrir un accidente con un vehículo agrícola

Un hombre de 78 años y nacionalidad española ha fallecido este domingo en el polígono de Alcañiz, en la provincia de Teruel, como consecuencia de un accidente ocurrido con su vehículo agrícola, según la información disponible hasta el momento.

El hallazgo del cuerpo sin vida se produjo a las 12.45 horas de este domingo, según informaron desde la Guardia Civil de Teruel. Por causas que no han trascendido, el siniestro se produjo en esta zona industrial de la localidad bajoaragonesa, donde la víctima sufrió un accidente relacionado con el vehículo agrícola que manejaba.

Tras la intervención de los servicios correspondientes, a las 15.00 horas se procedió al levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Zaragoza (IMLA) por la funeraria Mémora.

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A la espera de que se conozcan más detalles sobre las circunstancias exactas del suceso, el caso queda ahora pendiente de las diligencias oportunas para esclarecer cómo se produjo el accidente.