El Girapec marca la hoja de ruta de Aragón hasta 2030

Aragón ha dado un paso decisivo en su transición hacia un modelo más sostenible con el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular 2025–2030 (Girapec). Aprobado en diciembre de 2025 tras un proceso participativo iniciado a finales de 2024, el plan estará vigente hasta el año 2030 y fija un marco común para transformar la gestión de los residuos en la comunidad. Una tarea en la que es necesaria la implicación de todas las administraciones, desde la autonómica a la local, empresas y ciudadanos.

El Plan Girapec parte de una idea sencilla: la mejor gestión del residuo empieza antes de que exista. Por eso, el documento combina prevención, mejora de la recogida separada, impulso de la reutilización y aumento del reciclaje, alineándose con las directrices marcadas por la Unión Europea en materia de sostenibilidad. El objetivo no es solo ambiental. El plan también busca activar oportunidades económicas: promover la reutilización de materiales, impulsar la innovación en sectores industriales clave y mejorar la eficiencia de las empresas, reduciendo pérdidas y dependencia de materias primas.

La ejecución del Girapec pretende garantizar en Aragón una red de gestión de residuos necesaria y suficiente, ajustada a las necesidades reales del territorio. Además, incorpora un enfoque de transparencia y sostenibilidad económica en la gestión, e impulsa la participación de distintos actores —administraciones, entidades locales, empresas y ciudadanía— como pieza central de la gobernanza.

Una red de gestión actualizada

El plan incluye un diagnóstico actualizado del estado de la gestión de residuos en Aragón y se plantea como una estrategia integral que cubre todas las etapas: desde la prevención y la recogida, hasta el tratamiento y el destino final. En términos cuantitativos, fija metas claras para 2030: reducir el vertido de residuos municipales por debajo del 20%, alcanzar que el 60% de los residuos municipales se destinen a preparación para la reutilización y reciclaje, y garantizar un tratamiento adecuado para el 100% de los biorresiduos recogidos separadamente.

En el caso de los envases, el Girapec establece un objetivo de reciclaje del 70% en peso en 2030, con porcentajes específicos: 75% para el vidrio, 85% para el papel y cartón y 60% para el aluminio. Además, contempla el aumento del contenido de plástico reciclado en envases hasta un 30%, y la reducción progresiva de impropios en la recogida separada para mejorar la calidad del material que llega a las plantas.

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En el plano financiero, el Girapec movilizará hasta 52 millones de euros hasta 2030, procedentes de fondos Next Generation y Feder, además de recursos propios del Gobierno de Aragón. En su despliegue participan también las tres diputaciones provinciales, entidades locales y el sector privado.