IAC duplicará su capacidad con la apertura del segundo hangar

La multinacional IAC (Aerospace Coating Spain) pondrá en marcha en otoño de este año un nuevo hangar en el aeropuerto de Teruel, que se destinará al recubrimiento de aviones de grandes dimensiones, los denominados de doble pasillo. Será una instalación dotada de la última tecnología en aplicación de pintura y protección medioambiental, con capacidad para operar 30 unidades al año. La compañía ha destinado 20 millones de euros para su construcción.

La nueva nave contribuirá a la creación de 80 puestos de trabajo, que se sumarán al centenar de profesionales de IAC que ya trabajan en la plataforma aeroportuaria turolense. «Hemos comenzado la selección del personal a través de programas de formación con compromiso de contratación de la mano del Inaem», destaca Pedro Jaray, director general de IAC España. «Vamos a formar a 80 personas desempleadas. Después de casi 500 horas y 12 semanas de formación serán capaces de enfrentarse a la renovación de pintura de un avión. Hay un compromiso de contratación del 60% pero después de los tres programas que hicimos previamente en Teruel se llegó al 98%. Casi todas las personas que finalizan la formación han pasado a trabajar con nosotros», añade.

IAC es líder mundial en pintura de aeronaves de grandes dimensiones y servicios aeronáuticos y cuenta con 21 instalaciones en Europa y EEUU

Naves para albergar aviones de grandes dimensiones

IAC opera en el aeropuerto de Teruel desde febrero de 2024. Lo hizo con la puesta en servicio de su primer hangar de última generación para aviones de fuselaje ancho con climatización controlada. Tiene capacidad para albergar simultáneamente aeronaves del tamaño de un Boeing 747 (el Jumbo) o un Airbus A350, o hasta tres aviones de fuselaje estrecho. Esta infraestructura tiene una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados, similar a la segunda nave que está construyendo ahora.

«En el hangar actualizamos la pintura. Son aviones que han estado en uso y en algún momento necesitan modificar esa pintura. Porque ha llegado al final de su vida útil, y eso ocurre cada cuatro o cinco años dependiendo de las horas de vuelo, o porque cambia la propiedad, la imagen de la compañía o hay una campaña publicitaria», indica Jaray. «Por ejemplo, hace dos meses pintamos una serie especial para Qatar Airways que promocionaba el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y el recubrimiento mezcló pintura y adhesivo en vinilo simulando fibra de carbono», comenta.

El nuevo hangar de Aerospace Coating Spain dotado de la última tecnología estará operativo en otoño. / IAC

La construcción del nuevo hangar permitirá duplicar su capacidad actual y acoger aeronaves nuevas, ya no solo en uso. Cada año, la compañía pinta entre 40 y 50 aviones de doble pasillo y tiene la oportunidad de trabajar tanto con aeronaves de gran tamaño, como es un Airbus A350 o un Boeing 787, como con aeronaves más pequeñas. «Trabajaremos con aviones de tamaño similar, pero además está la posibilidad de que podamos pintar sobre aviones nuevos, que salgan directamente de la línea de fabricación y viajen a Teruel para recibir su primer recubrimiento», indica Jaray.

Ubicación estratégica y apoyo institucional

La apuesta de IAC por el aeródromo turolense viene dada por la ubicación estratégica y una climatología favorable, lo que ofrece unas condiciones adecuadas para operar en el mundo del mantenimiento aeroespacial, a lo que se suma la posibilidad de disponer de dos hangares para el recubrimiento de aviones. Todo ello llevó a la compañía a fijar en Teruel sus primeras instalaciones en España.

A esto hay que sumar el apoyo institucional y, como destaca Jaray, la buena relación con el Consorcio del Aeropuerto de Teruel (entidad pública formada por el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón) y con Tarmac (empresa dedicada al estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aeronaves). Para las instalaciones turolenses, la llegada de IAC además ha dado lugar a una nueva actividad, la del recubrimiento y la pintura de aviones.

Para el tratamiento simultáneo de aeronaves de gran tamaño, la compañía dotará a esta nueva instalación de la última tecnología. «En una cadena de pintura, la parte más importante es la climatización y asegurar una adecuada renovación de aire. En IAC somos capaces de renovar cerca de cuatro veces cada hora el volumen completo de aire. De allí que haga falta instalar unos equipos que acabarán sumando esos 20 millones de euros en inversión», subraya Pedro Jaray, director general de IAC España.

IAC es líder mundial en pintura de aeronaves y servicios aeronáuticos y cuenta con 21 instalaciones de vanguardia en Europa y Estados Unidos, más de 1.000 trabajadores y más de 800 proyectos cada año. La compañía trabaja en todos los segmentos de la industria de la aviación OEM (fabricante de equipos originales), comercial, militar y general. La sede europea se sitúa en el aeropuerto de Shannon (Irlanda) y la sede estadounidense, en Irvine, California.