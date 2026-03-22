Joaquín Juste: «Necesitamos autovías para sacar más rendimiento la nuestra ubicación»

¿En qué momento está la provincia desde el punto de vista económico y empresarial?

Está en un momento extraordinario, la provincia funciona mejor que nunca. Por una parte, tenemos el aeropuerto, cuya expansión está suponiendo un antes y un después en la generación de actividad económica y empleo. Pero, además, las empresas del territorio también están creciendo y eso se nota en la vida de la provincia.

¿Cuáles son ahora mismo las fortalezas de Teruel para atraer inversión y generar actividad?

Nuestra situación geográfica es una de las grandes fortalezas. También quisiera destacar la estabilidad que aporta el Gobierno de Aragón. Las empresas se instalan allí donde ven estabilidad y certidumbre, porque además saben que van a recibir un buen trato. También sacamos pecho de las energías renovables. Teruel cuenta con superficie suficiente para instalar parques eólicos y solares, lo que supone un importante revulsivo para el territorio.

¿Y cuáles siguen siendo los frenos más importantes?

Sin duda la falta de infraestructuras. Llevamos muchos años esperando actuaciones tan importantes como la A-68, la autovía que debe conectar Zaragoza con el Bajo Aragón y el Mediterráneo. Necesitamos estas autovías para mejorar las comunicaciones y seguir revitalizando el territorio. La A-40 también es una de nuestras grandes demandas, porque queremos conectar Teruel capital con Madrid. La A-25 es igualmente importante, y otros grandes proyectos como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Todas estas comunicaciones nos frenan a la hora de sacar mucho más rendimiento a la situación estratégica que tiene Teruel.Otro problema es la vivienda. Por eso, desde el Gobierno de Aragón se están impulsando planes muy potentes dirigidos tanto a municipios de más de 3.000 habitantes como a los de menor tamaño, e incluso a ciudades como Teruel o Alcañiz.Todas esas personas que llegan a la provincia para trabajar necesitan una vivienda, y nuestro deber es ayudarles a conseguirla. Será, además, una gran oportunidad para los pueblos, que pueden ofrecer viviendas más asequibles y alquileres más bajos.

Desde la diputación, ¿qué proyectos considera prioritarios para consolidar población y tejido económico?

Insisto en que la vivienda es una cuestión fundamental. Es necesario seguir impulsando planes que, además, nos permitan rehabilitar nuestros municipios y sus cascos antiguos. Eso da una oportunidad tanto a los jóvenes que quieren emprender en el territorio como a quienes llegan de fuera. Es de lo más importante que podemos hacer ahora.También considero esencial que, entre todos, facilitemos las cosas a quienes quieran invertir aquí, que tengan oportunidades y se les permita trabajar. Porque, si decimos que no a todo, evidentemente perderemos una oportunidad muy importante que ahora mismo está en marcha.

Se habla de que el aeropuerto marcó un antes y un después. ¿Ese efecto tractor se deja notar más allá de la capital?

El aeropuerto fue un gran acierto y me atrevería a decir que gran parte de ese éxito se debe a Alejandro Ibrahim, su director. Fue él quien supo darle un giro completo a la institución. Buscó empresas como Tarmac, que han sabido desarrollarlo y potenciarlo. Creo sinceramente que ha sido el gran artífice de ese cambio.Todos los municipios de alrededor, como Cella, Gea de Albarracín o Celadas, se han visto beneficiados por su puesta en marcha. Pero yo diría que incluso en localidades situadas en un radio de unos 50 kilómetros hay vecinos que trabajan en el aeropuerto. Ha sido un gran motor para toda la provincia.

"Es esencial que facilitemos las cosas a quienes quieran invertir en la provincia" Joaquín Juste — Presidente de la Diputación de Teruel

¿Qué tipo de empresas y actividades está ayudando a atraer el aeropuerto?

Principalmente, la industria aeronáutica y todos los sectores relacionados con la aviación. Además, nos sentimos muy orgullosos de proyectos como Miura. En nuestro aeropuerto se están probando los cohetes que se lanzarán al espacio.Nos hace mucha ilusión que algo tan relevante se haga desde aquí. Es una inyección de moral y demuestra que también desde Teruel se pueden hacer cosas importantes y contar con empresas punteras.

El reto ahora ya no es solo atraer empresas, también conseguir que arraiguen, creen cadena de valor y generen oportunidades para proveedores y pymes turolenses. ¿Se está consiguiendo?

Desde luego. Al final, cuando llegan empresas al aeropuerto o a los polígonos industriales, generan muchos puestos de trabajo. A su vez, animan a otras compañías a instalarse aquí. La llegada de nuevas empresas no solo atrae más inversión, sino que también refuerza a las que ya están implantadas. Además, ofrece más posibilidades de desarrollo a nuestros autónomos y a los pequeños negocios de los municipios, permitiéndoles crecer también como empresas. Todo ello genera una inercia positiva en todos los sentidos.

Si tuviera que señalar dos o tres proyectos transformadores que puedan marcar el futuro próximo de la provincia, ¿cuáles destacaría?

Por un lado, me gustaría destacar el futuro Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad del Ejército del Aire y del Espacio, el hub de Defensa. También el centro de datos de Amazon en La Puebla de Híjar, que supone una inversión de 5.000 millones de euros. Se trata de algo histórico; nunca se había producido una inversión semejante. Por tanto, el momento es excepcional y tenemos que saber aprovecharlo.

Mirando a cinco años vista, ¿cómo le gustaría que se hablara de Teruel: como una provincia que resiste o como una provincia que ha sabido reinventarse?

Creo que Teruel es una tierra de oportunidades, con mucho futuro, y eso tenemos que demostrarlo y consolidarlo.Tenemos productos agroalimentarios extraordinarios y somos la provincia con más denominaciones de origen. Contamos con el Jamón de Teruel, que además fue la primera denominación de origen de este producto en España. Somos una provincia excelente en productos agroalimentarios, paisajes y patrimonio.Queremos potenciar todo eso para convertirnos en una referencia de ámbito nacional e internacional. Eso es lo que me gustaría que fuera la provincia dentro de cinco años.

Y en esa foto de 2031, ¿qué indicador le diría que se están haciendo bien las cosas: más empleo, más empresas, más jóvenes viviendo aquí, más actividad industrial?

Seguramente, la población. Que siga aumentando sería la señal más clara de que las cosas se están haciendo bien y de que la provincia funciona.Hay gente que decide quedarse en Teruel para desarrollar aquí su proyecto de vida y también personas que vienen de fuera, lo que demuestra que estamos generando un efecto llamada. Hay datos que apuntan a que Teruel capital puede llegar a los 50.000 habitantes en poco tiempo.Son cifras muy positivas que ayudan no solo a la capital, sino al conjunto de la provincia.