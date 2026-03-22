El laboratorio del ITA será un motor de innovación tecnológica para el sector aeroespacial en Aragón

El aeropuerto de Teruel se ha consolidado en los últimos años como una infraestructura única en Europa dentro del sector aeronáutico. Pero hoy Aragón da un paso más: convertir ese enclave en un verdadero motor de innovación tecnológica gracias al nuevo Laboratorio de Tecnologías Aeroespaciales impulsado por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).

Este laboratorio de investigación e innovación no es solo una inversión en infraestructuras. Es, sobre todo, «una apuesta estratégica por el futuro industrial de Aragón», subrayan desde el ITA. Las instalaciones se situarán en una nave de 1.500 metros cuadrados de superficie que se está construyendo y cuya previsión es que puedan ponerse en marcha en 2027.

«Desde el ITA tenemos claro que las grandes oportunidades que están llegando a nuestra comunidad —desde la transición energética hasta las inversiones tecnológicas— solo se traducirán en desarrollo real si conseguimos fortalecer nuestro tejido empresarial y generar conocimiento aplicado en el territorio. Y eso es precisamente lo que busca este laboratorio: acercar la tecnología a las empresas, crear capacidades y generar impacto», destaca Esther Borao, directora del ITA.

Una doble misión

Ubicado en el aeropuerto de Teruel, el Laboratorio de Tecnologías Aeroespaciales nace con una doble misión. Por un lado, ofrecer servicios avanzados de I+D+i a las empresas del sector aeroespacial, muchas de ellas ya instaladas en la plataforma aeroportuaria turolenses. Por otro, atraer nuevas inversiones tecnológicas y posicionar Aragón como referente en innovación aeronáutica a nivel nacional e internacional, además de atraer talento a la comunidad gracias a proyectos relevantes.

«Se trata de una inversión de 10 millones de euros, que estamos diseñando en diálogo constante con las empresas, para asegurar que las capacidades del laboratorio estén realmente alineadas con sus necesidades presentes y futuras. No queremos desarrollar infraestructuras en abstracto, sino herramientas útiles que respondan a retos concretos de la industria», comenta Borao.

El aeropuerto de Teruel es uno de los enclaves estratégicos elegidos por el ITA, como lo es el laboratorio del vehículo autónomo y conectado que tiene en Motorland o lo será su nuevo edificio en el Parque Tecnológico DAT Alierta de Zaragoza. «Con las oportunidades que ofrecen todas las grandes inversiones que están llegando a Aragón, vamos a intentar canalizar la innovación y el talento en todo este ecosistema. El aeropuerto está atrayendo inversiones y está creciendo. El nuevo laboratorio reforzará la apuesta por la innovación. Intentaremos ayudar a las empresas de reciclado, de valorización, aeroespaciales y defensa con nuestras tecnologías».

Tres líneas de actuación

El laboratorio del ITA se articula en torno a tres grandes líneas de actuación.

La primera se centra en la validación y cualificación de componentes y sistemas aeroespaciales, permitiendo ensayar en condiciones reales elementos que deben operar en entornos extremos, desde vibraciones hasta condiciones estratosféricas. Esto supone un salto cualitativo en la capacidad tecnológica de nuestras empresas.

La segunda apuesta por la economía circular aplicada al sector aeronáutico, desarrollando nuevas soluciones para el reciclaje, la reparación y mantenimiento avanzado de aeronaves. Teruel ya es un referente europeo en estas actividades, y este laboratorio permitirá dar un paso más hacia un modelo industrial más sostenible y eficiente.

Y la tercera línea, con una mirada claramente de futuro, se orienta al desarrollo de tecnologías de comunicación y robótica espacial, vinculadas a plataformas estratosféricas y sistemas no terrestres, abriendo la puerta a nuevos nichos de innovación.

Todo ello se enmarca en una inversión estratégica financiada al 50% por el Fondo de Transición Justa y al 50% por el Fondo de Inversiones de Teruel, lo que refleja el compromiso institucional con el desarrollo de la provincia.

Pero más allá de la tecnología, este proyecto tiene un objetivo aún más relevante: generar oportunidades en el territorio. «Hablamos de atraer talento, de fijar población, de crear empleo cualificado y de construir un ecosistema innovador que conecte empresas, centros tecnológicos y administración», indica la directora del ITA.

Como señala Esther Borao, este laboratorio forma parte de una visión más amplia del ITA: «una nueva forma de trabajar basada en la colaboración y en la presencia activa en el territorio, con infraestructuras tecnológicas en puntos clave como Teruel, Alcañiz o Zaragoza, porque la innovación no puede quedarse en un solo lugar: tiene que llegar donde están los retos y las oportunidades».

Así, el Laboratorio de Tecnologías Aeroespaciales del ITA en el aeropuerto de Teruel va más allá. «No es solo una infraestructura tecnológica. Es una apuesta por el Gobierno de Aragón de ser protagonista en la industria del futuro, y hacerlo de una forma descentralizada para que llegue a todo el territorio», concluye Borao.

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