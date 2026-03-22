Octavo muerto en accidente laboral en Aragón: un trabajador de 62 años fallece en una obra en Huesca

La siniestralidad laboral vuelve a golpear con dureza a Aragón. Un trabajador de 62 años falleció el pasado 19 de marzo en una obra en la localidad oscense de Nacha, en un accidente que eleva a ocho las muertes en el trabajo en lo que va de 2026, tres de ellas en la provincia de Huesca.

El accidente se produjo durante unas labores de desencofrado, según informaron fuentes sindicales. En el transcurso de esta operación, una de las chapas que estaba siendo retirada, y que al parecer no contaba con la sujeción necesaria, se desplazó y golpeó al trabajador, causándole la muerte.

Desde UGT Aragón, su secretario de salud laboral, José de las Morenas, lamentó el suceso y denunció la gravedad de la situación. “Estamos ante el octavo accidente mortal en Aragón en apenas tres meses. Es una situación dramática y complicada que hay que situar en el primer punto de mira político y social”, señaló. El responsable sindical subrayó además que “ya se nos agotan las palabras” ante una cifra que calificó como “el contador de la vergüenza”.

De las Morenas insistió en la necesidad de reforzar los mecanismos de control y prevención en los centros de trabajo, reclamando “mayores ámbitos de control y una mejor gestión de las medidas preventivas” para evitar que se repitan este tipo de tragedias. “Cualquier pérdida de vida en el trabajo es inaceptable, pero ocho en tan poco tiempo es una señal de alarma evidente”, añadió.

El fallecido trabajaba para la empresa Construcciones y Obras JOYMA SL, encargada de la obra en la que se produjo el accidente.

Ante esta nueva muerte, los sindicatos UGT y CCOO Aragón han convocado una concentración de repulsa el próximo lunes 23 de marzo, a las 12.00 horas, en el monumento a la Constitución de Zaragoza. En el acto intervendrán el responsable de salud laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, y el propio José de las Morenas.

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Ambas organizaciones pretenden visibilizar la gravedad de la siniestralidad laboral en la comunidad y exigir medidas urgentes para frenar una escalada que, a falta de nueve meses para cerrar el año, ya arroja cifras especialmente preocupantes.