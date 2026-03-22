Fin de semana intenso en el Pirineo aragonés: once rescates y 23 personas auxiliadas por la Guardia Civil

El Pirineo aragonés ha vuelto a poner a prueba este fin de semana a los equipos de rescate de la Guardia Civil. Entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo, se llevaron a cabo once intervenciones en las que fueron auxiliadas un total de 23 personas, en su mayoría montañeros, senderistas y esquiadores de montaña. A pesar del elevado número de actuaciones, no hubo que lamentar ningún herido de gravedad.

En los operativos desplegados participaron los especialistas del GREIM (Grupos de Rescate e Intervención en Montaña), con apoyo de la unidad aérea de Huesca y personal sanitario del 061. La jornada más complicada fue la del sábado, que concentró siete rescates y situaciones de especial complejidad, algunas de ellas prolongadas durante horas e incluso durante toda la noche.

Fracturas y luxaciones

Entre los casos más relevantes destaca el de tres escaladores en Riglos, donde uno de ellos sufrió fractura de tibia y peroné tras impactar contra la pared mientras ascendía la vía La Fiesta de los Bíceps. El herido fue evacuado en helicóptero al hospital San Jorge de Huesca, mientras que sus compañeros tuvieron que ser guiados por los especialistas en una compleja operación que se prolongó hasta la madrugada.

También requirió un importante despliegue el rescate de dos barranquistas en Loporzano, uno con luxación de rodilla y otra persona con síntomas de hipotermia. Los agentes del GREIM pasaron la noche con ellos en la zona hasta que, a primera hora del domingo, pudieron ser evacuados por aire.

Las caídas con resultado de fractura o luxación han sido una constante durante el fin de semana. Es el caso de una senderista de 65 años evacuada en las proximidades de Vio -en el término municipal de Fanlo- tras romperse el tobillo por un tropiezo o de otra mujer de 60 años rescatada este domingo en Boltaña con una fractura de muñeca. A estos se suman varios esquiadores de montaña accidentados, como el atendido en el collado de Vallibierna o el último aviso recibido en el pico Aspe, con lesiones en rodilla y tobillo.

Precaución en la montaña

Junto a los accidentes, el agotamiento y la falta de preparación técnica volvieron a estar detrás de varias intervenciones. Desde senderistas bloqueados en tramos helados en Cerler hasta montañeros exhaustos en el ibón de Gorgutes o en el embalse de Llauset, los equipos de rescate tuvieron que intervenir para evitar situaciones de mayor riesgo.

El operativo se completó con otros rescates por lesiones leves, como una lumbalgia en Peña Telera o un esguince en el corredor Petit Black, en Benasque.

Todos los avisos fueron canalizados a través del 112 SOS Aragón y gestionados por la central 062 de la Guardia Civil de Huesca, en un fin de semana que vuelve a evidenciar la elevada actividad en la montaña y la importancia de la planificación y el equipamiento adecuado antes de iniciar cualquier actividad.