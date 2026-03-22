Zaragoza se une en silencio contra la violencia machista tras el asesinato de Silvia en Las Fuentes

Zaragoza ha amanecido este domingo con un mensaje compartido y rotundo: el rechazo unánime a la violencia machista. Instituciones y ciudadanía han guardado minutos de silencio en distintos puntos de la ciudad tras el asesinato de Silvia este sábado en el barrio de Las Fuentes, presuntamente a manos de su expareja.

La primera de las convocatorias ha tenido lugar a las 10.30 horas en el exterior del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Allí, representantes del Ejecutivo autonómico y ciudadanos han mostrado su condena en la plaza de las banderas, en un acto sobrio que ha vuelto a poner el foco en la persistencia de esta violencia.

La bandera de Aragón a media asta junto al monumento de Justicia de Aragón, este domingo. / Miguel Ángel Gracia

Durante el acto, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, ha sido la encargada de leer el manifiesto institucional. “El Gobierno de Aragón es y será firme en la condena a cualquier violencia contra las mujeres”, ha señalado, al tiempo que ha reafirmado el compromiso de las instituciones para prevenir estos hechos y proteger a las víctimas “con todos los medios disponibles”. En el texto, el Ejecutivo ha subrayado que “no se trata solo de cifras, sino de vidas truncadas y familias destrozadas” y ha advertido de que se trata de una realidad “que no podemos normalizar ni aceptar”.

La concentración ha contado con la participación de varios consejeros del Gobierno de Aragón, entre ellos Roberto Bermúdez de Castro, Octavio López, José Luis Bancalero Flores y Claudia Pérez Forniés, así como de la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y de la consejera municipal Marian Orós.

El Gobierno autonómico ha recordado además que hace apenas cinco días se celebró en el mismo lugar otro minuto de silencio por el asesinato machista de María Paloma, vecina de Barbastro. “Volvemos aquí para mostrar el dolor y la rabia por el asesinato de otra mujer”, recoge el manifiesto, que alude a dos crímenes que han “golpeado profundamente” a la comunidad.

Consternación por un crimen "macabro"

Media hora más tarde, a las 11.00, la Delegación del Gobierno en Aragón ha repetido el gesto a las puertas de su sede, en la plaza del Pilar.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha trasladado la “consternación” por un crimen que ha calificado de especialmente “macabro”, al relatar cómo el agresor acudió armado al lugar de trabajo de la víctima, la esperó y le disparó, llegando incluso a rematarla en el suelo. “Es un suceso que nos quiebra”, ha afirmado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de nombrar y combatir de forma específica esta violencia: “No valen medias tintas ni diluirlo en otros tipos de violencia; es violencia machista y exige una respuesta firme y sostenida”.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en el minuto de silencio celebrado a las puertas de institución / Delegación del Gobierno

Beltrán ha subrayado además que las administraciones deben redoblar esfuerzos en prevención y protección, recordando que existen recursos a disposición de las víctimas y de su entorno. Ha incidido en que este crimen, que deja dos hijos —uno de ellos menor— y múltiples víctimas alrededor, evidencia la dimensión social de esta lacra. También ha confirmado que no constaban denuncias previas ni registros en el sistema VioGén y que el agresor disponía de licencia deportiva de armas. En este contexto, ha defendido la importancia de visibilizar estos actos de repulsa: “Tenemos que parar y estar, porque esto es prioritario para la ciudad y para la comunidad”.

Actos en las Cortes y el ayuntamiento

El epicentro simbólico de la mañana se ha trasladado después al Ayuntamiento de Zaragoza. A las 11.30 horas, la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa Natalia Chueca, ha participado junto a decenas de ciudadanos en una concentración de repulsa en la puerta de la Casa Consistorial. El silencio, apenas roto por algún aplauso final, ha servido como expresión colectiva de dolor y rechazo.

La ronda institucional ha concluirá a las 12.00 horas en las Cortes de Aragón, donde se guardarás un nuevo minuto de silencio ante el Palacio de la Aljafería. Con este gesto, el Parlamento autonómico se ha sumado a una cadena de actos que, desde distintos ámbitos, han querido evidenciar una misma exigencia: frenar la violencia machista.

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En su manifiesto, el Gobierno de Aragón ha trasladado su pésame a la familia y entorno de la víctima y ha lanzado un mensaje directo a las mujeres: “No estáis solas. Nunca lo estaréis”. Además, ha recordado que el teléfono 900 504 405 está disponible para denunciar, pedir ayuda o no guardar silencio ante cualquier caso.