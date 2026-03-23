La Aemet confirma el tiempo que hará durante el arranque de Semana Santa en Aragón: caída abrupta de las temperaturas y otra gran nevada en el Pirineo

Comienzan a despejarse algunas incógnitas del tiempo qué durante la Semana Santa en Aragón. El primer avance, muy prematuro, llegó de la mano de los meteorólogos de eltiempo.es que adelantaron la pasada semana que será una semana "ligeramente más fría" de lo habitual y "ligeramente más lluvioso de lo normal" en triángulo este y meridional de la península, afectando también a los municipios aragoneses limítrofes con Valencia.

Ahora, con el calendario habiendo corrido varios días y los modelos afinando más en sus previsiones ya podemos hacernos una primera idea aproximada, aunque igualmente con ciertas cautelas, de la meteorología que nos espera durante el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos. Y, si no hay cambios, el inicio va a tener un punto de desapacible en municipios como Zaragoza.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un nuevo giro drástico del tiempo a partir de mitad de semana, auspiciado por la entrada de una gran masa de frío que afectará al norte de Europa y golpeará también a Aragón y teñirá de blanco el Pirineo.

Qué tiempo hará esta semana en Zaragoza

La capital aragonesa vivirá durante los próximos días instalada en unos cómodos 20 grados de máxima, sin rachas fuertes de viento que conviertan el día en desapacible. En el resto de Aragón, los valores también serán bastante templados, aunque sin llegar a esas cotas de Zaragoza.

Todo cambiará a partir del jueves. Este es el día en el que se descolgará una vaguada que tocará la península según las previsiones y que provocará dos efectos: desplome de los termómetros y de la cota de nieve, que llevará aparejado importantes precipitaciones en la cordillera de Huesca.

En valores concretos, Zaragoza perderá en 24 horas hasta 6 grados, para no pasar de los 15 grados de máxima, a lo que se sumará el cierzo, que hará que la sensación térmica sea algo más baja. La capital mantendrá ese techo térmico al menos hasta el día 29, Domingo de Ramos, con el viento que podría tener rachas moderadas.

No se esperan lluvias durante este arranque de Semana Santa en la capital, aunque el cielo podría estar nuboso -o muy nuboso en el caso del jueves 26- por momentos.

Qué tiempo hará esta semana en el resto de Aragón

En el resto de Aragón se repetirá el patrón de Zaragoza capital. Hasta el miércoles, días muy apacibles sin grandes sobresaltos y un cambio de guion el jueves con un desplome de temperaturas generalizado: Huesca capital pasará de 19 a 14 grados de máxima; Teruel, de 20 a 12; Calatayud, de 20 a 12; Alcañiz, de 19 a 12. Esta fotografía se extenderá por todo Aragón.

También se sentirá en las mínimas, que dejarán valores gélidos generalizados, con valores de 0 grados o muy próximos en amplias zonas de Teruel, Ibérica de Zaragoza y Huesca. El viernes continuará la misma dinámica, pero acentuando la pérdida de grados durante la madrugada, dándose grados bajo cero ya en municipios de la mitad sur de la comunidad. Durante el sábado y el domingo las temperaturas se mantendrán en esos niveles.

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Nieve acumulada durante la semana / Meteored

El otro gran protagonista de la semana será la nieve. Se esperan nevadas importantes en el Pirineo a partir del jueves que, al final de semana sumarán varios centímetros más al espesor de récord que están mostrando este año y que teñirán de blanco los municipios del norte de Huesca al caer la cota de nieve hasta los 800 metros el jueves e incluso hasta los 600 metros, aunque en este caso en la alta montaña.