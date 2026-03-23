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Teruel se cuela en el Financial Times: su aeropuerto acoge 20 grandes aviones de Qatar Airways en plena crisis aérea en Oriente Medio

Ante las restricciones aéreas en el Golfo, la empresa internacional traslada parte de su flota a la capital turolense, que ya actuó como base logística durante la pandemia y la guerra de Ucrania

Aviones de Qatar Airwais procedentes de bases de Oriente Medio que han llegado en los últimos días al Aeropuerto de Teruel.

Aviones de Qatar Airwais procedentes de bases de Oriente Medio que han llegado en los últimos días al Aeropuerto de Teruel. / Servicio especial

Martín Vital

Zaragoza

El Aeropuerto de Teruel ha vuelto a situarse en el foco de la aviación internacional tras recibir en los últimos días hasta una veintena de aeronaves de gran tamaño procedentes de Qatar Airways, en un contexto marcado por la creciente inestabilidad en Oriente Medio. Algo que un diario económico de referencia como el Financial Times ha querido destacar en su repertorio de noticias. Esta aparición y este movimiento refuerzan el papel del aeródromo turolense como enclave estratégico para el estacionamiento y protección de aviones en situaciones de crisis.

En apenas unos días, el aeropuerto ha acogido la llegada progresiva de estos aparatos, muchos de ellos modelos de doble pasillo como Airbus A330 y A350 o Boeing 787, diseñados para transportar a más de 300 pasajeros. Se trata de aeronaves que habitualmente operan rutas internacionales de largo radio, pero que han sido reubicadas fuera de la región del Golfo debido a las restricciones del espacio aéreo y los riesgos derivados del conflicto en Irán.

La operativa de Qatar Airways se ha visto seriamente limitada, funcionando actualmente a menos de una cuarta parte de su capacidad habitual. Esta situación ha llevado a la compañía a redistribuir parte de su flota hacia ubicaciones seguras en Europa, siendo Teruel uno de los destinos elegidos por sus condiciones óptimas para el almacenamiento prolongado de aeronaves, gracias a su climatología seca y su especialización.

Varios aviones estacionados en el aeuropuerto de Teruel

Varios aviones estacionados en el aeuropuerto de Teruel / Jaime Galindo

El aeropuerto aragonés no es ajeno a este tipo de movimientos. Ya durante la pandemia y tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, sus instalaciones actuaron como base logística para numerosas aerolíneas que necesitaban retirar temporalmente sus aviones del servicio. En este nuevo escenario internacional, vuelve a desempeñar ese mismo rol, consolidándose como una referencia global dentro del sector aeronáutico.

Además del estacionamiento, el complejo turolense ofrece servicios de mantenimiento y conservación que permiten mantener las aeronaves en condiciones óptimas durante largos periodos de inactividad. Esta capacidad, unida a su creciente infraestructura —con proyectos de ampliación y nuevas zonas de estacionamiento—, refuerza su posición como nodo clave en la gestión de flotas a nivel europeo e incluso mundial.

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La previsión apunta a que la llegada de aeronaves podría continuar en los próximos días, en función de la evolución del conflicto y de las restricciones operativas en la región. Mientras tanto, Teruel sigue ganando protagonismo como refugio seguro para la aviación comercial en tiempos de incertidumbre.

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