El Clínico de Zaragoza renovará su hospital de día para pacientes oncológicos: se estrenará en la primavera de 2027

El hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza tendrá un renovado hospital de día oncohematológico tras las obras que van a comenzar en los próximos meses para adecuar y acondicionar este servicio situado en la planta -1 del centro. Se trata de unos trabajos necesarios porque la zona actual, donde ya se suministran los tratamientos de quimioterapia, dispone de unos espacios que "no responden a las necesidades" del servicio, según se reconoce en el informe de necesidad emitido por la Dirección de Gestión y Servicios Generales del Sector Sanitario 3 del Salud con motivo de la licitación de las obras. En paralelo a los trabajos en la planta -1 se va a actuar también en la planta 12 y 13 del hospital, donde se habilitarán nuevas habitaciones de aislamiento donde poder ingresar a este tipo de enfermos vulnerables que requieren de unos cuidados muy precisos.

La reforma, que ha salido a licitación por 1,2 millones de euros y por la cual se actuará en una superficie de aproximadamente 523 m2, lleva pendiente varios años. Se trató de impulsar entre 2021 y 2022 con una aportación de Inditex, pero la cobertura de 190.000 euros no daba para completar una renovación ambiciosa. Ha sido ahora, al disponer de fondos y también al incrementarse la urgencia para la atención de estos pacientes vulnerables, cuando se ha logrado rescatar este proyecto. "Estamos muy contentos porque esto, sin duda, va a suponer un salto en la atención del paciente oncohematológico. Llevamos ya tiempo trabajando en los circuitos de asistencia, en mejorar la calidad de la atención... Pero saber que habrá una reforma completa es culminar ese objetivo de atender bien a estos pacientes", señala a este diario Diego Rodríguez, director médico del hospital Clínico Universitario.

Las obras, si los plazos se cumplen -las empresas interesadas tienen hasta el 6 de abril para presentar sus ofertas-, empezarán en junio de este año y terminarán en abril de 2027. El resultado será un hospital de día con nuevos acabados interiores, más moderno, con más espacio para acoger pacientes y, sobre todo, cumpliendo el fin de la humanización en el trato del paciente. "No podemos perder de vista que tenemos una población cada vez más envejecida, con una esperanza de vida que crece... cada vez tenemos más demanda y debemos dar una respuesta de calidad. Lamentablemente, contamos con una instalación de más de 50 años y nos hemos quedado obsoletos", reconoce Rodríguez.

Además de nuevos boxes, control de enfermería y vigilancia, la reestructuración del hospital de día del Clínico conllevará la adecuación de algunas habitaciones de presión positiva y de presión negativa para la atención de aquellos pacientes más delicados y que necesitan recibir atención de manera aislada tras el tratamiento en el hospital de día. Se trata de espacios con unos sistemas de climatización muy exquisitos que garantizan el cuidado del enfermo.

En este sentido, en la planta 12, donde actualmente está Medicina Interna, se trasladará todo el servicio de Hematología y allí se habilitarán 6 habitaciones con presión positiva. Estas están diseñadas para proteger a pacientes inmunodeprimidos, manteniendo una presión de aire superior a la del exterior, impidiendo la entrada de patógenos o contaminantes externos cuando se abren puertas o hay tránsito de personas. Medicina Interna, por su parte, bajará a la planta 9 que dejará libre Hematología.

En el caso de la planta 13, allí se habilitarán 4 habitaciones con flujo negativo, donde presión interior es inferior a la de las áreas contiguas. Esto provoca que el aire fluya hacia el interior de la sala cuando se abre una puerta, evitando que el aire potencialmente contaminado salga al exterior.

"Tener este circuito definido es un avance. Los pacientes que lo necesiten serán trasladados directamente a esas plantas desde la -1, teniendo ya definido el tránsito, con la habitación y todo. Esto nos hace ganar en agilidad y organización", recalca Rodríguez.

Sin demoras

Tal y como se describe en el contrato, la ejecución de las obras se desarrolla en un entorno hospitalario en funcionamiento, concretamente en el Servicio de Oncología, "cuya actividad asistencial reviste carácter esencial y afecta a pacientes especialmente vulnerables, frecuentemente sometidos a tratamientos inmunosupresores y terapias de carácter crítico y continuado", detallan.

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Esto hace que sea de vital importancia cumplir el plazo de las obras. "La eventual demora en la finalización de las obras puede comprometer de forma directa la continuidad asistencial, la seguridad clínica y la adecuada prestación del servicio público sanitario", dice el informe.