De Broto a Alcañiz: los 16 nuevos Soletes de Aragón para comer bien en Semana Santa

Aragón vuelve a colarse entre los destinos gastronómicos más apetecibles para esta primavera. Guía Repsol ha incorporado 16 nuevos Soletes en Aragón en su edición especial de Semana Santa, una selección que pone el foco en esos bares, restaurantes y casas de comidas que destacan por su propuesta asequible, solvente y con encanto. Con estas nuevas incorporaciones, la comunidad suma ya 278 Soletes, consolidándose como uno de los territorios con más paradas recomendables para comer bien en una escapada.

La nueva entrega de Soletes de Primavera está pensada precisamente para quienes buscan dónde comer en Aragón, descubrir locales auténticos o planear una ruta con parada gastronómica entre monumentos, pueblos con encanto y espacios naturales. Guía Repsol explica que esta edición está orientada a sacar partido a las escapadas de estas fechas, con establecimientos situados cerca de parques naturales, cascos históricos y enclaves turísticos ideales para detenerse a comer o simplemente desconectar.

El atractivo de Aragón en esta selección no es casual. En el listado aparecen tanto locales de ciudad como restaurantes ubicados en algunos de los paisajes más sugerentes de la comunidad. De hecho, la propia nota subraya que el Parque Natural Posets-Maladeta, en el Pirineo aragonés, figura entre los escenarios perfectos para recorrer esta primavera con la gastronomía como complemento de la escapada.

Los 16 nuevos Soletes de Primavera en Aragón se reparten entre las tres provincias y dejan una ruta muy atractiva para quienes quieran comer bien en Semana Santa o descubrir nuevos restaurantes en Aragón durante los próximos fines de semana.

Balcón del Pirineo (Broto, Huesca)

Brasería Mesón del Vero (Alquézar, Huesca)

El Molino de Larués (Jaca, Huesca)

La Taberna de Casa Cornel (Benasque, Huesca)

Leyendas del Pirineo (Fiscal, Huesca)

Nueve (Barbastro, Huesca)

Do Norte Gastrobar (Teruel)

El Salón (Riodeva, Teruel)

Gastrobar Tierra (Alcañiz, Teruel)

17 punto 10 (Zaragoza)

Casa Amador (Zaragoza)

Cervino (Zaragoza)

Taberna Saputo (Zaragoza)

La Merced de la Concordia (Tarazona, Zaragoza)

Puerta de Terrer (Calatayud, Zaragoza)

Río Piedra (Nuévalos, Zaragoza)

¿Qué es un Solete?

Guía Repsol recuerda que los Soletes distinguen lugares que uno recomendaría a un amigo por su propuesta apetecible, cercana y asequible, sin perder su carácter cotidiano. No se trata necesariamente de alta cocina ni de locales inaccesibles, sino de sitios fiables para comer bien, tomar algo o disfrutar de una experiencia agradable en ruta. La guía también señala que pone el foco en establecimientos fuera de los circuitos habituales y en esos rincones que suelen ser el secreto mejor guardado de la gente local.

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La comunidad alcanza ya los 278 Soletes con esta nueva edición, una cifra que refleja el peso de la hostelería aragonesa dentro del mapa gastronómico nacional. La presentación de estos Soletes de Primavera se celebró el 23 de marzo de 2026 y forma parte de una edición en la que Guía Repsol ha sumado más de 300 nuevos establecimientos en toda España, con especial protagonismo de casas de comidas, bares curiosos, restaurantes tradicionales y locales situados en enclaves estratégicos para viajar y parar a comer.