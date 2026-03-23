División entre los padres y madres tras la limitación del uso de pantallas en las aulas de Aragón: "Hace falta concienciación, como sucedió con el tabaco, el alcohol y las drogas"

La limitación del uso de pantallas en toda la etapa educativa aragonesa, desde Infantil hasta Secundaria, y que entrará en vigor a partir del mes de septiembre, ha generado opiniones de todo tipo en la comunidad y, especialmente, en los padres y madres con hijos e hijas en edad escolar. En ese sentido, los hay que celebran la orden de la DGA tras años luchando por ello, como es el caso de la asociación Salud Digital Aragón. Mientras, desde Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón) reconocen que la adicción a las pantallas entre los jóvenes es un problema real, pero consideran que esta decisión "no lo soluciona".

"Estamos muy contentos, la primera valoración es muy positiva", afirma Maribel Fernández-Pacheco, de la primera asociación, tras hablar con asociaciones de otras provincias que tienen el mismo objetivo. Esta madre, con hijos en Primaria, admite que "todo se puede mejorar", pero ve aspectos "muy valientes", como llevar las restricciones hasta la ESO. "En otras comunidades no se han atrevido", añade al respecto.

Con todo, y pese a que Salud Digital Aragón considera la norma como un "gran avance", también advierte del largo camino que queda por recorrer. "Hace falta mucha publicidad, con campañas, igual que se hicieron en su día contra el tabaco, el alcohol y las drogas", añade Fernández-Pacheco, que subraya que ante esta situación "hay padres de todo tipo" y que, si en las aulas se limitan las pantallas, esos buenos hábitos puede trasladarlos después el menor a casa. "El colegio ha de ser un lugar en el que prime la salud de los niños", sentencia.

"Es el ámbito más seguro"

Desde Fapar, en cambio, consideran que, pese a que el problema es real, tangible e innegable, "el ámbito educativo es el más seguro". "Creemos que es una solución precipitada y sin una reflexión seria. Además, estamos esperando una ley estatal que va a abordar también el ámbito privado, familiar", dice Nieves Burón. En un comunicado, el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sanz, hace énfasis en el "coste" que tendrán que asumir algunas familias que han invertido en este tipo de dispositivos porque hasta ahora eran necesarios o en los "pesos infinitos" de las mochilas de los alumnos.

Jóvenes atentas a las pantallas de sus móviles. / Jordi Cotrina

"Hace un tiempo se prohibió el uso de móviles y nos gustaría saber la evaluación y repercusión que ha tenido", esgrimen desde Fapar, para quienes se debería regular por "madurez del alumnado" y "características" de cada asignatura más que por tiempos absolutos y cerrados. "La materia de tecnología en Secundaria se comerá casi el 50% del uso permitido", ejemplifican, antes de poner una serie de interrogantes sobre la mesa: "¿Qué va a pasar con los centros que tenían una digitalización al 100%? ¿Va a ampliar el Gobierno las becas o los bancos de libros? No es tan sencillo como prohibir o limitar".

Posibles mejoras

Por otro lado, pese a la "satisfacción" en Salud Digital Aragón, desde la asociación, muy crítica históricamente con las pantallas, hacen una serie de apuntes que, a su juicio, son mejorables. Sobre todo, en Infantil, que de 0 a 3 años no tienen ningún tipo de pantalla pero a partir de los 3 las incorporan progresivamente. "Solo queremos que se cumpla la normativa de salud, y los pediatras dicen que de 0 a 6 años no debe haber dispositivos digitales. Tal y como está la orden no nos convence, porque son etapas en las que se abusa mucho de YouTube, de películas... Pero bueno, somos conscientes de que no se puede conseguir todo el primer día", analiza Fernández-Pacheco.

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Mientras, para la asociación, en Primaria urgía actuar porque "había barra libre", lo cual era "un error, como reconoce la propia orden". "Había manga ancha. Unos colegios empezaban a introducir los dispositivos en cuarto, otros en sexto...", subrayan en esa línea, en un problema que se "agravaba" en la ESO, con problemas derivados como el bullying y el ciberacoso que crecían exponencialmente. "Vamos a seguir luchando porque la tecnología se implemente pero con un orden", concluyen, tras dar gracias a la asociación de origen valenciano Desempantallados, que se ha extendido por toda España y ha sido de "gran ayuda" en el proceso.