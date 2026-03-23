Las exportaciones aragonesas crecieron más de un 1% en el mes previo a la guerra de Irán

De acuerdo con los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones aragonesas crecieron un 1,1% anual en el mes de enero, el previo a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, al registrar un valor de 1.169,6 millones de euros, mientras que en el conjunto de España disminuyeron un 2,9% anual. Por su parte, las importaciones aragonesas en el mes de enero se redujeron un 20,4% anual, alcanzando un valor de 1.028,4 millones de euros, mientras que en el agregado nacional las compras al extranjero registraron un descenso del 8,4% anual.

En consecuencia, el saldo comercial en enero fue positivo en Aragón por un importe de 145,8 millones de euros, mientras que en el conjunto de España el déficit comercial ascendió a un total de 4.010 millones de euros. La tasa de cobertura se situó en el 114,2% en el caso de Aragón y en el 87,8% en el promedio nacional.

El desglose de las exportaciones de Aragón entre los principales sectores en enero de 2026 mostraba el liderazgo del Sector automóvil con unas ventas al exterior de 296,7 millones de euros, el 25,4% del total. En segunda posición se situaban las ventas al exterior de Alimentación, bebidas y tabaco, con 253,7 millones de euros de ventas exteriores (21,7% del total), seguidas por Bienes de equipo, con unas exportaciones de 183,1 millones de euros (15,7% del total).

Tras ellos, Aragón exportó en enero 128,6 millones de euros de Productos químicos (11% del total) y 109,8 millones de euros de Manufacturas de consumo (9,4% del total). Estas cinco rúbricas acumulaban más del 83% de las exportaciones aragonesas en enero.

Respecto a las importaciones de Aragón, el ranking en enero venía encabezado de nuevo por los Bienes de equipo, con unas compras al exterior de 311,2 millones de euros (30,4% del total), seguidas de Manufacturas de consumo, con unas importaciones de 253,3 millones de euros (24,6% del total).

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Tras ellos, se situaban en enero las compras de Productos químicos (123,7 millones de euros, 12,0% del total) y las del Sector automóvil (104,8 millones de euros, 10,2% del total). Estos cuatro sectores acumulaban el 77,2% de las importaciones totales de Aragón en el mes de enero.