La guerra en Oriente Medio deja en el limbo cientos contendores de alfalfa aragonesa

La guerra en Oriente Medio ha dejado de percibirse como un conflicto lejano para convertirse en un problema muy real en los campos de Aragón. Su impacto sobre el gasóleo agrícola ha sido inmediato. Desde que estalló el conflicto hace tres semanas, su precio medio se ha encarecido un 50%, al pasar de unos 90 céntimos por litro a aproximadamente 1,45 euros. Esta subida agrava aún más la situación de unas explotaciones cuya viabilidad ya estaba seriamente comprometida. En algunos sectores, además, el golpe no se limita al aumento de los costes de producción, sino que afecta de lleno al propio negocio. Es el caso de la alfalfa, uno de los grandes motores exportadores de la comunidad, que atraviesa ahora una auténtica tormenta perfecta.

La preocupación en el sector es evidente. Agricultores y ganaderos volvieron a salir a la calle el pasado viernes en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba, frente a la empresa encargada de distribuir los carburantes, Exolum. La protesta puso de manifiesto el creciente malestar del campo aragonés. A las reivindicaciones habituales como el rechazo al acuerdo con Mercosur, los recortes de la PAC o la «colonización» de la tierra por parte de los fondos de inversión, se suma ahora un factor nuevo e imprevisible como la guerra en Oriente Medio, desencadenada tras la intervención impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Israel.

Rutas bloqueadas

«Estamos en una situación complicada», resume Luis Machín, director de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA). El problema no está solo en el encarecimiento de los carburantes o la energía, sino en el colapso del comercio internacional hacia el golfo Pérsico.

Miles de toneladas de alfalfa permanecen ahora mismo en tránsito, sin poder llegar a su destino. «Hay contenedores que no pueden acceder a los puertos previstos y tienen que desviarse. Eso genera sobrecostes importantes y dificultades logísticas», explica. En concreto, se estima que hay 1.500 contenedores en esta situación, mucho de ellos procedente de Aragón, por ser el mayor productor a nivel nacional.

El origen del problema está en el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio marítimo mundial. La consecuencia es directa, con mercancías que no llegan, contratos en el aire y empresas obligadas a improvisar soluciones.

Un mercado vital en riesgo

El impacto es especialmente grave porque Oriente Medio no es un destino cualquiera, sino el principal mercado exterior de la alfalfa aragonesa. «Entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Kuwait, Omán o Catar se concentra una parte fundamental de nuestras exportaciones», señala Machín. Solo los dos primeros países absorben cada año en torno a medio millón de toneladas.

En términos globales, el golfo Pérsico representa cerca del 60% de las exportaciones aragonesas de este cultivo herbáceo. La comunidad es además el mayor productor del sector en España, con el 60% del total.

La crisis ha llegado en un momento relativamente menos crítico, ya que es el final de la campaña. Los almacenes no están llenos y la actividad exportadora es menor que en los meses centrales. «Afortunadamente, nos ha cogido en una fase en la que hay menos volumen de producto», reconoce Machín. Sin embargo, el alivio es solo parcial. Si el conflicto se hubiera producido en pleno verano, con la campaña en su punto álgido, el impacto habría sido mucho mayor. Pero si la guerra se prolonga, el problema podría trasladarse a los próximos meses.

«Estamos expectantes. Si se resuelve en el corto plazo, no debería afectarnos sustancialmente. Pero si se alarga y el transporte sigue condicionado, sí que podemos tener problemas», advierte.

A la crisis comercial se suma el aumento de los costes energéticos, especialmente en un sector intensivo en el consumo de estos recursos como el de la alfalfa deshidratada. Las plantas dependen de grandes demandas de electricidad y gas. Y este último ya ha duplicado su precio en pocas semanas. «Es un coste muy importante para nosotros», explica Machín, que reclama apoyo público en forma de financiación blanda y medidas para aliviar la factura energética.

33 plantas deshidratadoras en Aragón

Aragón cuenta con 33 de las 58 plantas deshidratadoras de alfalfa que hay en España. Producen anualmente 600.000 toneladas, lo que supone el 60% del total nacional, que ronda el millón de toneladas. Gracias al proceso industrial de deshidratación, este cultivo forrajero se puede vender en el mercado internacional, ya que hace posible su conservación y almacenamiento durante largos periodos.

Los países de Oriente Medio son uno de los principales clientes exteriores de este producto agrario. Esa dependencia se refleja incluso en la propia estructura industrial del sector en Aragón. Algunas de las plantas están directamente vinculadas a capital de los países ahora afectados por el conflicto. Es el caso de Al Dahra Agriculture, grupo de Emiratos Árabes Unidos que cuenta con una deshidratadora en Bujaraloz. La planta produce en gran medida para abastecer a ese mercado.

Noticias relacionadas

El destino principal de la alfalfa aragonesa es la alimentación de ganado, especialmente vacuno de leche. Forma parte de la cadena que permite producir leche en países con escasez de recursos hídricos. La alfalfa aragonesa es considerada la «reina de las forrajeras» para el ganado debido a su excepcional perfil nutricional. Aporta una alta concentración de proteína vegetal de gran valor biológico, esencial para el crecimiento y la producción de leche, además de ser una fuente natural de calcio o fósforo y vitaminas