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Ibercaja despliega un nuevo modelo para reforzar el liderazgo e impulsar el talento dentro de la organización

Más de 600 profesionales del banco aragonés participarán a lo largo del año en un programa que les ayudará a reforzar su rol en sus equipos

Sede de Ibercaja en Zaragoza, en una imagen de archivo.

Sede de Ibercaja en Zaragoza, en una imagen de archivo. / Rubén Ruiz

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Ibercaja ha iniciado la implementación de su nuevo modelo de liderazgo que, en el marco del Plan Estratégico 2024-2026, evoluciona el anterior para adaptarlo a la nueva realidad organizativa y a las demandas de un entorno en constante cambio. El nuevo modelo se establece como una referencia de lo que es un buen líder para el banco y sirve para evaluar su potencial, desarrollar habilidades clave, fomentar una mayor autoconciencia y facilitar el proceso de feedback de calidad.

El director de Personas de Ibercaja, José Ignacio Oto, destaca “la sencillez y practicidad del modelo, que ha sido diseñado teniendo en cuenta las tendencias del entorno y la escucha de las experiencias y valoraciones de más de 100 profesionales del Banco, líderes y no, sobre cómo debe actuar un buen líder en el Banco”.

Para Oto, “este manual es una herramienta para fomentar una cultura de cercanía, confianza y capacidad de adaptación, elementos esenciales hoy en día para atraer y retener talento que es indispensable para garantizar un crecimiento sostenible y relevante en el mercado”.

Este nuevo modelo de liderazgo se define en torno a tres ejes principales, “Lidera el Negocio”, “Lidera tu equipo” y “Lidérate a ti mismo” y doce competencias encaminadas a reforzar el liderazgo y alinear las acciones de los líderes con el propósito, los valores y estrategia de negocio del Banco.

Más de 600 profesionales del Banco, que lideran equipos de tres o más personas, participarán en un programa formativo que reforzará las competencias necesarias del “buen líder” en Ibercaja. Las jornadas de formación se llevarán a cabo a lo largo de 2026.

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Además de la formación, los líderes contarán con recursos, herramientas y guías de aplicación, así como un acompañamiento continuo desde la Unidad de Liderazgo, Desarrollo Profesional y Transformación del Área de Personas para ayudar y facilitar la aplicación y desarrollo de este modelo.

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