El Inaga de Azcón "extinguió" las contrataciones a consultoras externas para hacer informes sobre energías renovables

El Gobierno de Aragón, desde que llegó Jorge Azcón al Pignatelli, "extinguió" las contrataciones de informes sobre energías renovables a consultoras externas. Así lo ha defendido este lunes Manuel Blasco, consejero en funciones de Medio Ambiente, que ha destacado el paso de 342 expedientes vinculados en 2021 y 2022 al único tramitado durante todo el 2025, por la reducción de la externalización del Inaga. El responsable del departamento también ha defendido "la modernización y la digitalización" del organismo ambiental y el aumento de la plantilla, "histórico", con catorce funcionarios más en el instituto ambiental.

El propio Blasco ha sido el encargado de valorar el plan de choque para mejorar el Inaga, desarrollado en junio de 2024, pero que se ha reivindicado ahora en medio de la investigación judicial y de la Guardia Civil por el caso Forestalia. Según el consejero, el Inaga tenía "7.000 expedientes activos en 2023 y ahora tiene 4.400, una reducción del 41%". También que los expedientes fuera de plazo han bajado "un 44%" y las consultoras externas reducieron sus encargos "un 99,5%".

Blasco ha defendido que "solo ha habido un expediente a consultoras externas en materia de renovables" y ha señalado que "no se ha recurrido" a esas empresas fuera del Gobierno autonómico. El consejero en funciones ha destacado que entre 2021 y 2022, los años del boom de las renovables, el Gobierno del PSOE acumuló "342 expedientes encargados a consultoras externas".

En materia de digitalización, la implantación de nuevas herramientas electrónicas ha transformado la forma de tramitar los expedientes más numerosos. En la actualidad, el 80% de las solicitudes que recibe el INAGA se gestionan ya mediante procedimientos electrónicos integrados en la plataforma del Gobierno de Aragón, lo que supone aproximadamente 9.500 expedientes al año y cerca del 45% de las tipologías competencia del instituto.

Este sistema permite solicitar toda la documentación necesaria desde el inicio, guiar al usuario en la elección del trámite adecuado y remitir automáticamente el expediente a la unidad competente, evitando reenvíos y subsanaciones posteriores. Asimismo, incorpora funcionalidades como la autoliquidación de tasas, la integración con sistemas de información geográfica y bases de datos ambientales, la generación automatizada de documentos y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial.

Evolución de los encargos del Inaga de informes de evaluación ambiental a empresas externas. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Estos avances han tenido un impacto directo en la reducción de plazos de tramitación en ámbitos como la gestión de expedientes de productores de residuos, que han pasado de resolverse en varios meses a hacerlo en cuestión de días. También se ha producido una notable simplificación en la gestión de expedientes relacionados con la actividad cinegética, con más de 2.500 procedimientos anuales, gracias a la implantación de un nuevo sistema de precintos personalizados con código QR y aplicaciones específicas para la comunicación y gestión de batidas.

El refuerzo de los recursos humanos ha sido el segundo pilar fundamental del plan. En una primera fase se creó una unidad de apoyo temporal para impulsar la informatización, con la colaboración de la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos. Posteriormente, se han creado y cubierto 14 nuevas plazas estructurales, lo que ha permitido completar la dotación de puestos técnicos y de responsabilidad en el instituto y que constituye el mayor incremento de plantilla de la historia del instituto.