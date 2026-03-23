Pilar Alegría denuncia "la parálisis y la atonía" del Gobierno de Azcón y reclama ayudas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha denunciado este lunes "la parálisis y la atonía" del Gobierno de Aragón, en funciones, que dirige el popular Jorge Azcón. La líder de los socialistas en la comunidad ha reclamado al Ejecutivo aragonés un plan de ayudas para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio que ya afecta al bolsillo de los ciudadanos aragoneses. Alegría también ha criticado la falta de avances en la negociación entre PP y Vox por el futuro Gobierno de Aragón, señalando "el tutelaje" que considera que ambos partidos tienen de las direcciones nacionales.

Alegría ha considerado que la guerra "dura demasiadas semanas" y ha lamentado "el sufrimiento humano y la inestabilidad global" como efectos de este enfrentamiento. La líder del PSOE Aragón ha puesto en valor el anuncio del Gobierno de España, "5.000 millones a disposición y con el objetivo de aliviar el bolsillo de las familias", a la vez que ha afeado que Azcón "sigue inmerso en su parálisis" y ha señalado que "la principal función de un Gobierno en funciones es hacerse cargo de los problemas de los aragoneses".

"Las preocupaciones de Azcón y el PP nada tienen que ver con el día a día o los problemas de los aragoneses", ha censurado Alegría, que ha criticado que la DGA "no plantea ninguna medida ni ninguna propuesta concreta" contra el impacto económico del conflicto. "No podemos permitirnos un Gobierno que se limite a observar mientras los costes de las familias se agravan y las dificultades llegan a los sectores productivos", ha resumido la portavoz socialista, que ha instado a la DGA a "actuar de manera rápida y ágil".

Alegría ha presentado unas medidas que ha afirmado que ya se han presentado, según ella, en otras comunidad autónomas "con positiva aceptación". "Proponemos un paquete de ayudas directas a sectores como la agroalimentación, el transporte o la industria, que tiendan a compensar los costes energéticos y a garantizar la actividad y el empleo", ha comenzado la líder del PSOE, que también ha solicitado "un plan de choque para el campo aragonés, líneas de financiación con créditos blandos y la posibilidad de un bono energético autonómico para familias". La portavoz de los socialistas ha admitido que en el partido no han calculado el monto económico de estas medidas.

Según la exministra de Educación, estas son medidas que "no son nada extraordinario y que se pueden poner en marcha desde ya si Azcón quisiera trabajar". "Tiene que salir de la atonía y la parálisis", ha resumido Alegría, que ha instado al Gobierno autonómico a tener un encuentro con los agentes sociales o con el resto de partidos políticos para "trasladar propuestas".

Noticias relacionadas

Alegría ha comenzado su atención a los medios de comunicación con un recuerdo a las víctimas de violencia machista que ha registrado la comunidad en los últimos días. La socialista ha mandado un mensaje de apoyo y solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas y ha denunciado "la lacra" que sigue presente en la sociedad.