La AEMET lo confirma: el cierzo vuelve a Zaragoza para quedarse y se activa la alerta amarilla por rachas de 80 km/h

La primavera ha arrancado con el viento como gran protagonista, en línea con el viejo refrán español: “Marzo ventoso y abril lluvioso”. Todo el mundo consulta a diario la previsión del tiempo de cara al inicio de la Semana Santa, marcado para el próximo domingo 29 de marzo, coincidiendo también con el cambio de hora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto fecha de caducidad al buen tiempo que ha predominado en todo Aragón en los últimos días. A partir del miércoles, llega el viento para quedarse y bajan considerablemente las máximas en Zaragoza, Huesca y Teruel.

El cierzo volverá a ser el protagonista en la Ribera del Ebro de Zaragoza, Sur de Huesca y Bajo Aragón han obligado a la Aemet a activar la alerta amarilla por rachas del noroeste que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora tanto el miércoles como el jueves.

Las temperaturas máximas se mantendrán por encima de los 21 grados el miércoles en Zaragoza, pero bajarán considerablemente el jueves cuando no se pasará de los 15. Este descenso de hasta 6 grados obligará a sacar del armario la ropa de abrigo porque la sensación térmica será inferior. El fuerte viento promete quedarse en la capital aragonesa durante toda la semana y solo reduciría su intensidad a partir del lunes 30 de marzo.

Viento y mucho frío en Huesca

Otra zona de Aragón donde el viento hará mella será el Pirineo oscense, donde la Aemet mantendrá activa la alerta amarilla al menos hasta el jueves por rachas de componente norte que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora. "Afectará especialmente en cotas altas", explica el organismo estatal en su página web.

El norte de la provincia de Huesca volverá por completo al invierno el fin de semana con nevadas y temperaturas bajo cero. El peor día de la semana será sin ninguna duda el domingo cuando los termómetros caigan a pique. Según la previsión actual de la Aemet, la cota de nieve en la provincia se situará en los 600 metros y las mínimas se desplomarán en localidades como Benasque (-5), Jaca (0), Villanúa (-2), Canfranc (-4), Ansó (-2). En todas ellas está previsto que nieve durante toda la jornada, que coincide con el inicio de Semana Santa.

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La masa de aire frío también helará Teruel

La masa de aire frío también dejará un invierno de 24 horas en la provincia de Teruel donde se esperan rachas de viento que superen los 45 kilómetros por hora el próximo domingo. Las mínimas caerán en la capital hasta los -1 grados y hay 65% de probabilidad de nieve. Mucho frío hará también en Albarracín (-3), Javalambre (-3) o Calamocha (-1). Cabe recordar que la sensación térmica será muy inferior a lo que marquen los termómetros ya que el viento del norte será frío. La cota de nieve en la provincia, según la Aemet, se situará en los 600 metros.