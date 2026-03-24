Aragón cifra en 450 millones la infrafinanciación del Estado al sistema de dependencia desde 2018

La consejera de Bienestar Social del Gobierno aragonés en funciones, Carmen Susín, ha cifrado este martes en 450 millones de euros la infrafinanciación del Ejecutivo de Pedro Sánchez al sistema de la dependencia en la comunidad desde 2018, al no cumplir con la aportación del 50% establecido legalmente. En una comparecencia hecha en la comisión general de Comunidades Autónomas del Estado junto al resto de consejeros autonómicos, Susín ha valorado el "récord de inversión" hecho en Aragón por el Gobierno de Azcón en poco más de dos años de legislatura para mejorar el funcionamiento del sistema.

Según ha explicado, la habilitación de más recursos materiales y humanos para la gestión del sistema ha permitido reducir el plazo de resolución de los expedientes a 134 días, doscientos menos que la media española (338 días), un hito, ha añadido, que no es "fruto de la casualidad" sino del trabajo realizado desde el inicio de la legislatura de 2023. En este sentido, a falta de consolidar los datos de 2025, ha detallado los datos de gestión de 2024 y ha indicado que el Gobierno de Aragón ejecutó a lo largo de ese ejercicio 319 millones de euros en el sistema autonómico de dependencia, lo que supuso un "récord histórico de financiación” que, según las previsiones, se superará en 2025.

Susín, a la derecha del todo, este martes en Madrid antes de la comparecencia en el Senado. / GOBIERNO DE ARAGÓN

En este contexto, la consejera Susín ha señalado que la aportación del Estado al sistema de dependencia aragonés fue en 2024 de 70,2 millones de euros por el nivel mínimo y otros 39,9 millones por el nivel acordado, hasta un total de 110 millones de euros que suponen un 34% del total del gasto. Así, ha añadido, Aragón aporta 2 de cada 3 euros para sostener el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la comunidad, una cantidad, ha subrayado, “lejos del 50%–5 % que marca la Ley de Dependencia desde el año 2006”.

Susín ha lanzado una advertencia sobre la reforma de la Ley de la Dependencia y de la Discapacidad, impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que promete “incorporar nuevos derechos”. A su juicio, “desgraciadamente serán ‘derechos de papel’ si no se ponen recursos para hacerlos efectivos, porque sin una planificación presupuestaria acorde, lo que nos está pidiendo el Gobierno de España a las comunidades autónomas es que volvamos a poner su parte”.

Otros datos actualizados de dependencia

De acuerdo con los últimos datos disponibles recopilados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a 28 de febrero de 2026, el sistema público de dependencia atiende a un máximo histórico de 49.233 aragoneses, un 8,1% más que hace un año. Por provincias, 32.090 personas atendidas residen en Zaragoza, 11.870 en Huesca y 5.273 en Teruel: todas ellas acceden a 65.444 prestaciones, de las que un 56 % son económicas y el otro 44 % son de servicios.

Dentro de ese cómputo destacan las prestaciones económicas por cuidados familiares (PECEF), la ayuda con mayor número de perceptores, 25.067, un 5,2% más que en febrero de 2025. En cuanto a la Prestación Económica de Colaboración con la Persona Cuidadora (PECPC), se han alcanzado los 1.199 titulares: por provincias, hay 896 titulares en Zaragoza, 209 en Huesca y 94 en Teruel.

Además las solicitudes pendientes de valorar han caído un 12,87% en los últimos 12 meses, situándose en 2.863; es la cifra más baja desde febrero de 2022 (2.882).

La respuesta del PSOE

Por su parte, la diputada autonómica del PSOE Mónica Iglesias ha afirmado este martes que el Gobierno de España ha aportado, en 2025, el 51% del presupuesto de la comunidad para la atención a la dependencia, respondiendo a las cifras de Susín.

La diputada autonómica del PSOE Mónica Iglesias. / PSOE

Iglesias ha apuntado que el Gobierno autonómico ha aportado en 2025 el 49%, un total de 107 millones de euros, "mientras que el Gobierno central aporta 111 millones, lo que supone que ha alcanzado el objetivo de financiar el 50% del coste", al sumarse las aportaciones extraordinarias del plan de choque. Se ha remitido a los datos del Observatorio de la Dependencia de 2025, criticando que Susín utilice los datos de 2024.

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La atención a la dependencia "no puede esperar a un pacto de gobierno", ha continuado la parlamentaria socialista, recalcando que "la dependencia son personas y detrás de las personas hay situaciones familiares muy críticas".