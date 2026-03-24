La convocatoria electoral en Andalucía comprime los plazos para que PP y Vox lleguen a un acuerdo en Aragón

El presidente de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, se convirtió este lunes en el cuarto barón en pulsar el botón electoral en los últimos meses tras las elecciones anticipadas de Extremadura y Aragón y los comicios de Castilla y León, en este caso tras agotar su mandato Mañueco, como le ha sucedido al andaluz. Un movimiento que era esperado por todos y al que solo faltaba por poner fecha, que en este caso será el próximo domingo 17 de mayo. Pero no por esperado deja de tener menos implicaciones, especialmente en las dos primeras comunidades.

En Aragón, por el momento calma. Dentro del PP aseguran que no cambia nada la convocatoria andaluza, teniendo en cuenta que las elecciones iban a ser entre mayo y junio y que Bonilla ha elegido la fecha que ha considerado más oportuna. Aunque no es menos cierto que el inicio de campaña será el viernes 1 de mayo, tan solo dos días antes de la jornada límite para que Jorge Azcón se presente a la investidura, el 3 de mayo.

No obstante, en las filas populares aragonesas creen que el acuerdo con Vox acabará llegando tarde o temprano y que será "antes" de esa fecha que todos tienen marcada en rojo en el calendario. "El mandato de los electores es claro y Abascal lo sabe", insisten, si bien reinciden en que lo que queda por determinar son los matices de ese pacto, también a expensas de una extrema derecha que esperaba alcanzar el 20% en Castilla y León, la primera comunidad en la que tocaron poder (y cuyo Ejecutivo abandonaron, como todos, en julio de 2024), y en plena guerra fratricida.

Dos cuestiones que no son baladí en los cálculos electorales que hacen en Bambú, sede de los de Abascal en Madrid, donde se decide absolutamente todo el rumbo de las negociaciones tanto en Extremadura, donde María Guardiola ya se ha enfrentado a una investidura fallida, como en Aragón y, en breve, en Castilla y León. Precisamente, algunas fuentes de Vox en Aragón afean al PP la "interferencia" de Génova 13 en las conversaciones y consideran que la negociación "depende de ellos".

"En Vox, la dirección nacional está alineada con los distintos grupos parlamentarios. Pero en el PP hay mensajes contradictorios", expresan esas mismas voces, con algunas declaraciones de Feijóo y Azcón en las últimas semanas como ejemplo. Y, mientras, el tiempo sigue corriendo y en público los populares se muestran moderadamente optimistas. Incluido el propio Azcón, que ha reconocido que los aragoneses votaron por un Gobierno popular con Vox como "complemento".

Transformar el "enfado" en "utilidad"

En un desayuno informativo de El Confidencial, el aragonés ha admitido que sería "deseable" llegar a un acuerdo para gobernar Aragón, donde recuerda que "no hay alternativa" a ese binomio PP-Vox. Es ahí donde el presidente en funciones ha lanzado una idea muy repetida durante los últimos meses, en un ciclo electoral que empezó con Extremadura y que ahora se ha reactivado con Andalucía. "Vox es bueno capitalizando el enfado de la gente", ha analizado Azcón, quien ha retado a los de Abascal a demostrar si son capaces de transformar eso en "utilidad".

En los últimos días, el líder de la formación ultra se ha mostrado proclive a entrar en los tres Ejecutivos autonómicos, tanto en el aragonés como en el extremeño y en el castellanoleonés, aunque siempre insistiendo en que había que negociar "medida a medida", restando importancia a los "sillones". Con todo, como ya contó en su día este diario, la ultraderecha apuesta por entrar en términos proporcionales a los resultados del 8F, lo que supondría que ostentarían tres o cuatro consejerías.

Para Azcón, "todas las consejerías son importantes, pero hay algunas que tienen más dificultad que otras a la hora de gestionar y es necesario saber cuál es el papel que Vox quiere hacer". "Hay que ver si están dispuestos a asumir la consejería de Cultura, Turismo y Deporte o la de Sanidad", ha dicho el popular en esa misma línea, con el mensaje claro de que "solamente se es útil cuando se gobierna, y cuando se gobierna tomando decisiones".

En cualquier caso, el aragonés ha admitido que "estar constantemente hablando de la negociación la dificulta" y que su proyecto pasa por un pacto "para cuatro años", algo que Abascal ya ha anticipado en anteriores ocasiones que no le convence. A su vez, la portavoz del PP en Madrid, Esther Muñoz, ha aseverado que "no creo que Vox quiera repeticiones electorales porque eso es ir en contra de lo que piden los votantes de centroderecha de este partido" y ha señalado que, por encima de los intereses partidistas, "están los españoles".

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Cabe recordar que Vox ya estuvo en el primer Ejecutivo de Azcón, aunque solo duró once meses, entre agosto de 2023 y julio de 2024. En ese breve período de tiempo, Alejandro Nolasco ocupó la vicepresidencia primera y las carteras de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, mientras que Ángel Samper, que se dio de baja tras mostrar su desacuerdo con la orden de Abascal de abandonar los Gobiernos de forma unilateral, fue el titular de Agricultura, Ganadería y Alimentación.