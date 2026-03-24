Día clave para el transporte en Aragón: Europa examina este martes la Travesía Central Pirenaica

Una delegación de la alianza Corredores ha viajado a Bruselas para defender este martes, a las 16.30 horas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), una infraestructura "vital" para el continente: la Travesía Central del Pirineo (TCP). La iniciativa, que ya ha sido admitida a trámite, reclama que este túnel de baja cota sea reconocido como sección transfronteriza prioritaria en la futura política europea de transportes.

La petición busca integrar formalmente la TCP en el Reglamento del Mecanismo “Conectar Europa” (CEF) 2028–2034. Bajo la propuestalegislativa COM(2025) 547 final, la Alianza sostiene que el proyecto cumple con todos los requisitos de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) al eliminar cuellos de botella y garantizar la interoperabilidad ferroviaria entre la Península y el corazón de la UE.

El “eslabón perdido” y el motor del 46% del PIB

"La TCP no es solo una alternativa logística; es una necesidad económica y de resiliencia para las infraestructuras críticas. El corredor atraviesa regiones que concentran cerca del 46% de la población y del PIB de España. Al conectar directamente el eje Sines/Algeciras–Madrid–Zaragoza–París, la infraestructura se consolida como una pieza crítica para la competitividad económica", señalan.

A diferencia de la línea histórica Pau-Canfranc, con la que aseguran desde Corredores que es "complementaria", la TCP ofrece "alta capacidad (un túnel de baja cota diseñado para el transporte masivo de mercancías)"; "resiliencia integral y soberanía", ya que "reduce la vulnerabilidad crítica de la red actual, que hoy depende de solo dos pasos fronterizos situados a más de 400 km de distancia". "La TCP no solo garantiza el tránsito ferroviario, sino que también se propone como nodo para interconexiones energéticas críticas y comunicaciones seguras, blindando la conectividad de la Península frente a incidentes o amenazas híbridas", añaden a ese respecto.

Por último, desde la alianza subrayan que la TCP permite avanzar en la "descarbonización" de la economía, ya que supone "una apuesta firme por el ferrocarril para reducir drásticamente las emisiones de CO2 en el transporte transpirenaico".

Una infraestructura de "Triple Alcance" y Doble Uso

Uno de los puntos fuertes que se expondrán en Bruselas será el papel de la TCP "en la seguridad y la defensa europeas". Alineada con las nuevas prioridades geopolíticas, la Alianza defiende un enfoque de uso dual. Por un lado, en movilidad militar, ya que "permite el despliegue rápido de material y tropas en el flanco suroeste de Europa, diversificando las rutas ante posibles amenazas híbridas".

Más allá del transporte, el proyecto está concebido como un nodo de energía y telecomunicaciones, que facilita interconexiones críticas y comunicaciones seguras bajo los Pirineos.

Un llamamiento a la acción política

Tras más de una década de estudios técnicos, CorREDores.eu insta a los Gobiernos de Portugal, España y Francia a salir del inmovilismo. “La Travesía Central del Pirineo cumple plenamente los criterios europeos: es un proyecto de interés común, cierra un eslabón crítico y responde a las nuevas exigencias de seguridad. Su inclusión es una decisión estratégica para Europa”, señala Federico Aránega Álvarez, presidente del Observatorio Legislativo de la Alianza CorREDores.eu, quien ha destacado que los tres partidos más importantes del arco parlamentario español: PP, PSOE y VOX han apoyado esta petición.

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La comparecencia del 24 de marzo solicitará formalmente que la propuesta sea trasladada a las comisiones de Transporte (TRAN) y Seguridad y Defensa (SEDE) para su consolidación definitiva en los planes de inversión europeos.