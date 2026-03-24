Las empresas salen a la caza de talento industrial en Zaragoza con 121 ofertas de empleo

La alta demanda de ingenieros industriales en Aragón volvió a quedar patente este martes en Zaragoza. La cuarta edición de la Feria de Empleo para Ingenieros Industriales reunió en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) a cerca de un centenar de estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial y a 18 empresas, que acudieron con 121 ofertas de empleo inmediatas.

La cita refuerza una tendencia que el propio colegio profesional ya venía constatando en las últimas semanas. Si a mediados de febrero su bolsa de trabajo arrancaba el mes con cerca de medio centenar de vacantes para perfiles de ingeniería industrial, ahora esa necesidad de talento se ha visualizado de forma directa en una feria que ha puesto en contacto a empresas y futuros profesionales en un mismo espacio.

Empresas con puestos vacantes

Entre las compañías participantes figuraban algunas de las firmas más relevantes del tejido industrial aragonés y nacional, como Amazon Web Services, Grupo Jorge, SATEL, AZ Ingeniería, Idom, CAF, Equimodal, Enerland, Grupo Samca, Ferrovial, Entrerríos, Enhol, BSH, Atlas Copco, Estudener, Voeral, Dagartech y Moros. A lo largo de la mañana, los estudiantes y jóvenes ingenieros pudieron acercarse a sus estands, conocer de primera mano los perfiles requeridos y entregar sus currículos.

La feria formó parte de la Jornada de Emprendimiento y Empleo organizada en la sede del COIIAR, una iniciativa que, además del contacto directo con empresas, incluyó varias ponencias orientadas a facilitar la inserción laboral de los asistentes. Entre ellas, una charla de Belén Hans, técnico de Recursos Humanos en Satel, centrada en cómo afrontar una entrevista de trabajo.

La jornada también abordó otras salidas profesionales de la ingeniería industrial. Jesús Villar, ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, máster en Prevención de Riesgos Laborales y certificado PMP, expuso en su ponencia las claves para ejercer la profesión por cuenta propia.

Trabaja actualmente como coordinador de Seguridad y Salud, especialista en proyectos de seguridad contra incendios y responsable de seguridad laboral en las obras de la Nueva Romareda. Además, Juan Carlos Ruiz Bosch presentó la segunda edición del Programa de Acompañamiento Profesional entre mentores y mentorizados.

El papel del colegio oficial

El acto estuvo presidido por José Antonio Yagüe, director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, quien destacó el valor de este tipo de iniciativas para reforzar la conexión entre la universidad y el entorno profesional. En la misma línea, el decano del COIIAR, Salvador Galve, subrayó el papel del colegio como nexo entre la formación académica y el mercado laboral.

“El hecho de que hoy estén con nosotros algunas de las empresas más importantes del tejido industrial aragonés y nacional es la prueba de que el trinomio Universidad-Colegio-Empresa es la ecuación perfecta para nuestros jóvenes ingenieros industriales”, señaló Galve.

La feria vuelve a poner el foco en una profesión con una presencia cada vez más transversal en sectores como la automoción, la energía, la construcción, la industria manufacturera o las infraestructuras. España necesitará 200.000 ingenieros en los próximos años, y casi la mitad de los profesionales del ramo son ingenieros industriales, considerados el perfil más versátil dentro del ámbito de la ingeniería, según los datos difundidos durante la jornada.

Ese carácter polivalente ya se apreciaba en las vacantes difundidas semanas atrás por la bolsa de empleo del colegio, con oportunidades en áreas como producción, mantenimiento, oficina técnica, cálculo de estructuras, energías renovables, prevención de riesgos, supply chain, transformación digital o ventas técnicas. Ahora, con esta nueva feria, ese mapa de oportunidades da un salto en volumen y visibilidad.