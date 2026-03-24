Espinosa de los Monteros presenta su proyecto en Zaragoza sin caras destacadas y con dardos a Vox: "Entre negar un problema y querer echar a ocho millones de personas hay una autopista de cuatro carriles"

El exsecretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado este martes en Zaragoza su proyecto político, la "asociación civil" Atenea, en un contexto marcado por la guerra fratricida en las entrañas de la ultraderecha y unas de sobra reconocidas desaveniencias con el liderazgo de Santiago Abascal y del rumbo "estatalista" del partido. En un acto ante 120 personas en el auditorio del Acuario (una veintena se quedaron fuera por problemas de aforo), no hubo rostros políticos reconocibles de la política aragonesa, como sucedió en otras ciudades.

Alguna presencia de esas, incluso, sirvió como chascarrillo, al recordar Espinosa de los Monteros la reciente expulsión de Ortega Smith de Vox. "Si ven en los próximos días en las noticias a Inés (Cañizares, vicealcaldesa de Toledo y tesorera de Atenea, que estaba en primera fila), además de por las buenas cosas que hace, será porque ha estado hoy aquí", ironizaba el aún militante y cofundador de Vox, en alusión a una posible expulsión de Cañizares de la formación.

Sí estuvo presente Marisa Gaspar, nueva concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que ha relevado a Julio Calvo (entre reproches), hasta ahora portavoz y que se acaba de dar de baja de Vox, también por el rumbo del partido y de Abascal en particular. La presentación ha durado algo más de una hora, introducida por el delegado de Atenea en Aragón, un Adrián Sarasa que, curiosamente, era el siguiente en la lista si Gaspar hubiese renunciado a su acta, por lo que el cisma en el consistorio estaba garantizado.

Marisa Gaspar, concejala ex de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la presentación de Atena en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Después de un par de vídeos, apoyados en la IA, con música épica y mensajes apelando a la "reconquista" de Al-Ándalus y a la labor de "mestizaje" en "las Américas", Espinosa de los Monteros ha desgranado sus ideas, "independientes de cualquier partido", y con dardos claros a Vox, un partido que, como viene defendiendo en las últimas semanas (también hoy), ha dado un giro "estatalista".

Un ideario que presenta un anarcocapitalismo de Milei a la europea, con un Estado reducido al mínimo, la defensa férrea de la "economía de mercado" y posturas intermedias entre quienes "niegan los problemas" y quienes "se pasan en las soluciones". "No vengo a hablar de la crisis de Vox, vengo a hablar de cambios que se pueden acometer. Porque entre negar que hay un problema (con la inmigración) y querer echar a ocho millones de personas hay una autopista de cuatro carriles", ha proclamado Espinosa de los Monteros.

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Entre sus propuestas destaca la desregularización del mercado de la vivienda, con una casi nula intervención estatal, la "vuelta del Estado de Derecho" o la adaptación del sistema educativo a las "necesidades actuales del mercado". Todo ello, desde una asociación civil que no sirva, como ha definido Adrián Sarasa, "de cementerio de elefantes ni de argucia fiscal a ningún partido político", en la enésima referencia velada a Vox en una tarde-noche en la que no estuvo presente. Al menos, físicamente.