Forestalia mueve ficha en dos parques eólicos en Zaragoza en pleno foco judicial

Los engranajes administrativos de los proyectos de energías renovables siguen girando en Aragón, aunque esta vez lo hacen bajo una luz más intensa. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó este martes dos anuncios sobre la apertura del proceso de información pública de sendas solicitudes de declaración de utilidad pública para parques eólicos promovidos por sociedades vinculadas al grupo Forestalia, en un momento en el que la compañía se encuentra bajo investigación judicial.

Los expedientes afectan a los parques Arbequina, de 49,95 megavatios (MW) de potencia instalada y proyectado entre Belchite y Vinaceite; y Borjas II, de 29 MW y previsto en Bulbuente y Vera de Moncayo. Ambos trámites suponen un paso clave en la tramitación, ya que la declaración de utilidad pública conlleva la posibilidad de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la instalación.

En el caso del parque Arbequina, la empresa beneficiaria que figura en el anuncio es Almalel Solar SL, con domicilio en Zaragoza. Por su parte, el parque Borjas II aparece promovido por Innovación Energética Sostenible SL, ubicada en Madrid, en el número 20 de la calle Jose Ortega Y Gasset, donde tiene su sede Forestalia. Ambas sociedades forman parte del entramado habitual de vehículos utilizados en el desarrollo de proyectos renovables.

El vínculo con Forestalia

Aunque los anuncios oficiales no mencionan expresamente a Forestalia, distintas comprobaciones mercantiles permiten establecer la conexión. Ambas sociedades están relacionadas con el grupo fundado por Fernando Samper Rivas, ya sea a través de participaciones o estructuras societarias compartidas, y en última instancia bajo el paraguas de la sociedad matriz Fernando Sol SL, eje del holding empresarial.

Este modelo, basado en sociedades instrumentales para cada proyecto, es habitual en el sector, pero cobra ahora especial relevancia informativa por el contexto en el que se producen estos avances administrativos.

Apoderado bajo investigación

El caso del parque Borjas II añade un elemento adicional. La sociedad promotora, Innovación Energética Sostenible SL, cuenta entre sus apoderados con Roberto Pérez Águeda, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), donde figura con poderes mancomunados junto a Fernando Samper García, hijo del fundado del grupo.

Pérez Agueda es uno de los investigados en la causa judicial abierta en torno a Forestalia, lo que introduce un factor de interés añadido en la lectura de estos movimientos administrativos.

Ambos anuncios responden al inicio del procedimiento de exposición pública de la solicitud de utilidad pública, que abre un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. Este trámite es previo a una eventual declaración por parte del Gobierno de Aragón, que implicaría la ocupación urgente de los bienes afectados.

En el caso de Arbequina, el proyecto contempla la instalación de nueve aerogeneradores y una potencia cercana al máximo permitido para evitar evaluación estatal. Borjas II, más reducido, prevé contar con cinco aerogeneradores.