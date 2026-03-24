Juan Antonio Planas, psicopedagogo, ante la limitación del uso de pantallas en las aulas de Aragón: "El problema está fuera, en las casas"

El debate está servido. El Gobierno de Aragón, ahora en funciones, ha hecho oficial este lunes la entrada en vigor de una orden normativa que limita el uso de las pantallas en las aulas públicas de enseñanza no universitaria (de Infantil a Secundaria), restringiendo herramientas como las tablets o los mini ordenadores portátiles a unas pocas horas lectivas a la semana, progresivas en función de cada etapa educativa. Ahora, será cada colegio y cada instituto los que deberán adaptar sus programas a partir del mes de septiembre, en una decisión que no toda la comunidad educativa comparte.

Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que ya fue muy crítica en su momento en las Cortes de Aragón y que presentó una serie de alegaciones al proyecto durante la fase de información pública, sin éxito. Su presidente, Juan Antonio Planas, alerta de que en la educación "prohibir nunca es bueno, lo que hace falta es regular". "Los alumnos no pueden estar de espaldas a la realidad, en la que cada vez es más frecuente el uso de las redes sociales o la IA. Lo que hay que hacer es educar", añade.

Y es que, según Planas, "en general se hace un buen uso de las pantallas en los centros educativos aragoneses". "El problema está fuera, en las casas", suscribe. "Somos más partidarios de regular que de prohibir, porque limitar nunca es bueno y cada centro es autónomo", expresa el psicopedagogo, que recuerda que ya trasladaron esta visión en distintas instituciones hace unos meses, incluidas las Cortes de Aragón.

"Se está demostrando que el abuso de las pantallas no es positivo ni pedagógica ni emocionalmente, pero siempre hemos manifestado que el problema no está en los centros educativos. En la inmensa mayoría no se abusa de las tablets ni de los ordenadores, pero en algunas familias, no en todas, los chavales pasan demasiado tiempo con las pantallas y eso no se regula. ¿De qué sirve reducir el tiempo de uso en clase si luego llegan a casa y pasan todo el fin de semana enganchado a las maquinetas?", insiste Planas.

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Es por ello que, a su juicio, en las escuelas y en los institutos "se debe educar para que los jóvenes sepan darle un buen uso". "No tienen la suficiente madurez emocional porque a según qué edades no han desarrollado la parte prefrontal del cerebro, y por eso no interpretan las conductas de riesgo como tales. Pero no podemos estar de espaldas a la sociedad", reincide el presidente de la asociación, quien muestra su preocupación sobre todo por los más pequeños. "Hace falta un programa para sensibilizar a las familias. El legislador no puede entrometerse en la libertad de cátedra de cada centro", sentencia.