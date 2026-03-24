Polémicas declaraciones de Azcón: se refiere a Pilar Alegría como "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero
Ambas líderes socialistas han condenado sus palabras a los pocos minutos tras decir el presidente en funciones que a la andaluza se le va a poner "mucha peor cara" que a la aragonesa tras las elecciones
El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, el líder popular Jorge Azcón, ha realizado unas polémicas declaraciones en un desayuno informativo este martes en Zaragoza, organizado por El Confidencial. Un día después del anuncio de su compañero, Juanma Moreno Bonilla, de la convocatoria electoral en Andalucía para el próximo 17 de mayo, el barón aragonés ha sido preguntado por su rival en los comicios, la actual ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Ha sido entonces cuando Azcón ha pronunciado unas desafortunadas declaraciones sobre el aspecto físico de Montero y de la que fue su contrincante en las elecciones aragonesas del pasado 8F, la socialista Pilar Alegría. "Yo creo que Pilar Alegría físicamente es más atractiva que María Jesús Montero. Y creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha expresado el líder popular, que antes de pronunciar las palabras ya se había percatado de que entraba en un terreno pantanoso: "Cuidado con estas cosas que se dicen ahora".
La propia Alegría ha sido la primera en responder en sus perfiles de redes sociales, en los que ha compartido el vídeo y ha calificado a Azcón de "Jorge Torrente... el que quiere ser presidente". La otra interpelada, María Jesús Montero, también ha lamentado las palabras del aragonés y ha afirmado que "este es el PP de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia".
Lo ha hecho en una rueda de prensa en Sevilla, donde ha subrayado que el PP "desprecia el talento y la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, social o a cualquiera de las esferas en la que participa". "Insta a otros (por Bonila) a que utilicen ese tipo de cuestiones y luego quiere ir de moderado", ha sentenciado al respecto.
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