El pueblo de Zaragoza en el que Manolo Kabezabolo pasó su infancia y dio su primer concierto: "Menos mal que eran familia, si no nos hubieran echado a los perros"

Aragón TV estrenó este lunes, a las 23.00 horas, el documental 'Manolo Kabezabolo. Si todavía te kedan dientes es ke no estuviste ahí' por primera vez en abierto. Dirigida por Alberto Andrés Lacasta, la película repasa la trayectoria musical de este artista único dentro de la escena punk de nuestro país, pero también desvela numerosos episodios de su vida personal, marcada por los problemas de salud mental. Todo ello, además, con las voces de numerosos artistas, como Albert Pla, Kutxi Romero o Cristina Morales.

El largometraje muestra cómo Manolo Kabezabolo se convirtió en un fenómeno con la maqueta 'D’empalmada y a pufo', una casete que pasó de mano en mano por toda España y que hizo emerger con fuerza la figura de este cantautor punk. También aborda sus recaídas mentales, especialmente la que sufrió tras la grabación de 'Ya hera ora', cuando, junto a su banda Los Ke se Van del Bolo, empezaba a conquistar un lugar destacado en la escena musical.

Carenas, el pueblo donde comenzó todo

Manuel Menéndez, nombre real de Manolo Kabezabolo, nació en Zaragoza en 1966 y se ha convertido en una figura muy querida en Aragón. Aunque reside habitualmente en la capital aragonesa, sus raíces están en un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, donde pasó parte de su infancia y se subió por primera vez a un escenario.

Entrada del municipio de Carenas en la provincia de Zaragoza / Comarca de Calatayud

Así lo confesó en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en la que habló del primer concierto que dio en su vida en Carenas, el pueblo de su madre, una pequeña localidad de 169 habitantes en la actualidad, situada a unos 25 kilómetros de Calatayud, que ha sido también un refugio en sus altibajos emocionales, un lugar al que volver para recuperarse.

El cantautor recordaba con cariño aquel debut. “Nos juntamos tres amigos y tocamos en el bar de unos tíos míos. Menos mal que eran familia porque si no igual nos echan a los perros”, bromeaba entre risas el zaragozano.

Aquella primera actuación en Carenas marcó un antes y un después en su carrera. Una influencia que ha perdurado con el paso del tiempo, como bien saben quienes han crecido en un pueblo, donde las vivencias y la forma de relacionarse dejan una huella distinta a la de la gran ciudad.

Un pueblo con paisaje, historia y tradición vinícola

Situado en el valle del río Piedra y rodeado de suaves colinas, Carenas conserva intacto su ambiente de pueblo con una atmósfera íntima y familiar. Uno de los lugares más característicos del entorno es la presa del embalse de La Tranquera, a la que se accede por carretera.

Embalse de la Tranquera, en el término municipal de Carenas, en la Comarca de Calatayud. / WIKIPEDIA

La localidad es conocida por su tradición vinícola. A finales del siglo XII, los monjes del Císter, fundadores del monasterio de Piedra, promovieron la plantación de la vid en sus dominios. La viticultura ha continuado desde entonces y forma parte de la identidad histórica del municipio.

Los orígenes de la población se remontan a tiempos remotos, con indicios de primeros asentamientos ya en el Neolítico, como demuestran los restos hallados en el yacimiento de Somet. El primer documento conocido sobre Carenas data del año 1128, en una concesión de Alfonso I de Aragón a uno de sus nobles, Pere Ramón, por servicios prestados. En ese texto aparece mencionada con el nombre de Carengena.

Restos del Castillo de Somet, en Carenas, provincia de Zaragoza. / ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS

Carenas también ha desempeñado un papel destacado en la historia de España. Entre 1467 y 1469, según la leyenda, Fernando de Aragón cortejaba allí a Isabel de Castilla, pese a la prohibición de Enrique IV. Al tratarse de una zona fronteriza y contar con la mediación de los monjes, que bendecían aquellos encuentros, ambos se habrían alojado en algunas ocasiones en la Casa Posada Real, situada en la calle Santa Ana.

Todavía se conserva la llamada habitación de Fernando el Católico, decorada con motivos de época y con los escudos de Castilla, León, Navarra y Aragón, además de un retrato de Isabel la Católica pintado en el techo.

Del legado medieval al Gordo de la Lotería

Carenas tuvo también una pujante actividad en época medieval. Entre sus enclaves más destacados sobresale el castillo de Somet, citado por primera vez en el año 829. La fortaleza se alza sobre el cerro que le da nombre y, desde sus 800 metros de altitud, permitía controlar los valles de los ríos Piedra, Mesa y Ortiz, lo que la convirtió en una de las fortalezas más importantes de la comarca de Calatayud. A los pies del cerro se levantaba el pueblo del mismo nombre.

La localidad conserva un notable patrimonio histórico y artístico. Entre sus principales atractivos figuran la ermita de Santa Ana, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el embalse de La Tranquera, el Palacio de la Alcaidía y la ermita del Santo Sepulcro.

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Interior de la Iglesia de Nuestra Señora de Asunción de Carenas / J. MIRET / COMARCA DE CALATAYUD

En la actualidad, Carenas sufre el envejecimiento de su población, aunque mantiene servicios e infraestructuras que lo convierten en un lugar ideal para el veraneo y el descanso de sus vecinos y de sus descendientes. Precisamente por ello, la localidad fue noticia con motivo del sorteo de Navidad de 2024, cuando resultó agraciada con más de un millón de euros gracias a un quinto premio, correspondiente al número 79.432. Un vecino repartió 30 participaciones de ese número, perteneciente al club de baloncesto Distrito Olímpico de Madrid, entre amigos y familiares del pueblo.