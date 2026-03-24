Estos son los municipios de Aragón que tendrán un día más de fiesta en Semana Santa

Cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa 2026. A partir de este próximo domingo, que en la liturgia cristiana se celebra el Domingo de Ramos, se abren siete días de pasión donde las calles se llenan de fervor y tradición. En Zaragoza hay 25 hermandades, cofradías y congregaciones que protagonizarán más de medio centenar de procesiones ya desde este mismo Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Puedes consultar toda la programación aquí.

Con 700 años de vida, la Semana Santa en Zaragoza es uno de los referentes de toda España por su larga historia y la raigambre que tiene en la cultura popular local, tal y como atestiguan los datos de turistas que cada año se acercan a la comunidad para ver de cerca a los 16.000 cofrades y más de 4.000 tambores y bombos que le dan vida. En esta línea, la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, espera que esta edición continúe la dinámica de años anteriores.

En el conjunto de Aragón, la Ruta del Tambor y del Bombo es otro de los grandes polos de atracción de la Semana Santa en Aragón. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el Bajo Aragón se convierte en el epicentro de la festividad con la Rompida de la Hora primero en la medianoche del Jueves Santo en las localidades de Híjar, Andorra, Albalate del Arzobispo, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén; y a mediodía del Viernes Santo en Calanda.

Municipios donde será fiesta el Lunes de Pascua

La Semana Santa integra dos de los festivos nacionales comunes a toda España: Jueves y Viernes Santo, propiciando así un jugoso puente todos los años ideales para hacer una escapada. Además, hay comunidades donde esos días de fiesta se extienden un día más, hasta el Lunes de Pascua, que en esta ocasión es el lunes 6 de abril. Es el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, el País Vasco, Navarra y La Rioja.

No así en el caso de Aragón, que no lo integra como uno de sus festivos fijos. Sin embargo, hay municipios que sí lo van a poder disfrutar, a diferencia de la práctica totalidad de sus homólogos aragoneses. Esto se debe a que son los gobiernos locales los que tienen potestad de fijar días festivos locales y, por su tradición e historia han decidido establecerlo en este Lunes de Pascua. En total son casi medio centenar las localidades aragonesas que han optado por esto en las tres provincias.

Estos son los 22 municipios de Huesca (22) que tendrán fiesta el lunes 6 de abril, Lunes de Pascua:

Alcubierre

Azara

Ballobar

Binéfar

Bonansa

Campo

Camporrells

Castejon del Puente

Castelflorite

Castillonroy

Estopinán del Castillo

Montanuy

Monzón

Peralta de Calasanz

Salas Altas

San Esteban de Litera

San Miguel del Cinca

Sesa

Tamarite de Litera

Tolva

Vencillón

Viacamp - Litera

Por su parte, estos serán los 15 municipios de Teruel que tendrán fiesta el Lunes de Pascua:

Arens de Lledó

Beceite

Belmonte de San José

El Castellar

La Ginebrosa

Híjar

Libros

Lledó

Mazaleón

Monroyo

Oliete

La Puebla de Híjar

Torre de Arcas

Torrevelilla

Urrea de Gaén

Y estos serán los 9 municipios de Zaragoza donde será festivo el Lunes de Pascua:

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