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Stellantis acelera su soberanía eléctrica en Figueruelas con un nuevo parque eólico en plena crisis internacional

La planta automovilística impulsa cuatro aerogeneradores y un sistema de baterías para cubrir su consumo, un proyecto de largo recorrido que cobra especial valor en el actual contexto de incertidumbre por el conflicto bélico en Oriente Medio

El aerogenerador y las placas solares que ya autoabastecen de energía a la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

El aerogenerador y las placas solares que ya autoabastecen de energía a la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). / Stellantis

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

El viento vuelve a soplar a favor de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). En un momento marcado por la volatilidad energética derivada de la guerra en Oriente Medio, la multinacional del automóvil ha dado un nuevo paso en su estrategia de autonomía energética con un proyecto eólico de 28 megavatios (MW) que refuerza el modelo de autoconsumo de su factoría, con el que se ha consolidado como uno de los referentes mundiales en sostenibilidad dentro de la industria automotriz.

El Gobierno de Aragón ha sacado a información pública el expediente del denominado Opel fase 4B, que contempla la instalación de cuatro aerogeneradores de 7 MW cada uno en los términos municipales de Figueruelas y Pedrola. A este módulo eólico se suma un sistema de almacenamiento con baterías de litio de 15 MW de potencia, diseñado para optimizar el uso de la energía generada y garantizar estabilidad en el suministro.

Laboratorio de la transición energética

La iniciativa no parte de cero. Forma parte de una hoja de ruta que Stellantis inició hace años y que ha convertido a la planta aragonesa en un laboratorio industrial de transición energética. Desde la cogeneración implantada en los años noventa hasta las sucesivas fases de energía fotovoltaica y eólica desplegadas desde 2022, el complejo ha ido reduciendo su dependencia de la red eléctrica convencional.

El nuevo parque eólico supone un salto cualitativo. No solo incrementa la capacidad renovable instalada, sino que introduce una mayor flexibilidad gracias al almacenamiento energético, una pieza clave para gestionar la intermitencia de las renovables. En total, el sistema incluirá seis contenedores de baterías con una capacidad conjunta superior a los 35 MWh.

Autoconsumo y mercado

El proyecto está concebido para un doble uso. Por un lado, abastecer directamente a la planta y, al mismo tiempo, permitir el vertido de excedentes al sistema eléctrico sin compensación. Es decir, Stellantis no solo busca cubrir su demanda, sino también posicionarse como actor activo en el mercado energético.

Esta lógica responde a una tendencia creciente en la industria que pasa por convertir el consumo energético en una variable estratégica, tanto por coste como por seguridad de suministro. En un contexto de tensiones geopolíticas y precios imprevisibles, la electricidad se convierte en un factor de competitividad.

Un modelo híbrido consolidado

La planta de Figueruelas ya es hoy un referente en autoconsumo industrial. Con las fases anteriores, Stellantis ha desplegado cerca de 30 MW de potencia solar y ha iniciado su apuesta eólica con un primer aerogenerador de 6,9 MW. La combinación de ambas tecnologías --la llamada hibridación-- permite ajustar la producción a lo largo del día y reducir la dependencia externa.

El objetivo es alcanzar niveles de autoabastecimiento cercanos al 80% mediante contratos a largo plazo y generación propia. En esa estrategia, el nuevo proyecto eólico encaja como una pieza más de un puzle energético que busca estabilidad, sostenibilidad y ahorro de costes.

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El expediente, ahora en fase de información pública, deberá superar la evaluación ambiental antes de obtener la autorización definitiva. Si sale adelante, consolidará a Stellantis como uno de los ejemplos más avanzados de descarbonización industrial en España.

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