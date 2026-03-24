Zaragoza, cuarta ciudad española en patentes europeas: una gran industria explica su liderazgo

Zaragoza refuerza su posición como uno de los principales focos de innovación de España. La capital aragonesa cerró 2025 con 67 solicitudes de patente europea, lo que la sitúa como la cuarta ciudad española por volumen de registros, solo por detrás de Barcelona, Madrid y San Sebastián, según los datos difundidos por la Oficina Europea de Patentes (OEP). Este empuje está protagonizado por una solo empresa, BSH Electrodomésticos, que cuenta en la capital aragonesa con dos fábricas (Montañana y La Cartuja), además de la sede de su filial española.

En el conjunto de la comunidad, Aragón sumó 78 solicitudes, equivalentes al 3,5% del total nacional. La fotografía regional confirma el peso de este territorio dentro del ecosistema innovador español, pese a registrar una ligera caída del 6% respecto al ejercicio anterior. Aun así, la comunidad ocupa el sector puesto en el ranking autonómico, por encima de su peso económico y demográfico. Mantiene así una presencia destacada en un contexto en el que España alcanzó un nuevo máximo histórico, con 2.255 solicitudes de patente europea en 2025, un 2,9% más que en 2024.

Innovación con perfil industrial

Uno de los rasgos más significativos del comportamiento aragonés es su perfil industrial. La actividad patentadora se concentra en los desarrollos vinculados a procesos térmicos, que representan el 27% del total, seguidos de la maquinaria eléctrica (20%) y, ya a mayor distancia, los bienes de consumo o las telecomunicaciones.

En paralelo, la clasificación por solicitantes sitúa en cabeza a BSH Electrodomésticos España —integrada en el grupo Robert Bosch GmbH—, que lidera la lista con 47 registros y evidencia el peso de esta gran industria en la innovación regional. Tras ella aparece Certest Biotec, con tres solicitudes, consolidando su posición como principal actor del ámbito biotecnológico. En el resto del listado figuran firmas como MBP 4 Life, Faminway o Tur & Development, con cifras mucho más reducidas, lo que apunta a un ecosistema donde conviven grandes compañías con elevada capacidad de generación de patentes y un tejido más atomizado de pymes innovadoras.

El puesto 185 de Europa

Ese liderazgo empresarial conecta con el peso de Zaragoza como polo de innovación. La ciudad no solo se mantiene entre las más activas del país en solicitudes de patente, sino que además gana visibilidad en los rankings internacionales. La OEP la sitúa en el puesto 185 de Europa y en el 401 del mundo por volumen de solicitudes.

El comportamiento de Aragón se enmarca en una tendencia más amplia de crecimiento de la innovación española. Las solicitudes procedentes de España han aumentado más de un 43% en la última década, lo que convierte al país en uno de los mercados europeos más dinámicos en protección tecnológica, según la OEP. Dentro de la Unión Europea, España ocupa el noveno lugar por volumen de solicitudes y mantiene una posición sólida entre las economías impulsadas por la innovación.

A escala nacional, las tecnologías de la salud continúan liderando la actividad patentadora, con la biotecnología, el sector farmacéutico y la tecnología médica a la cabeza. Junto a estas áreas, también gana terreno la tecnología informática, impulsada por el desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas.

En ese escenario, Aragón aporta un modelo de innovación muy vinculada a la empresa industrial y a la capacidad de trasladar el conocimiento al mercado. El protagonismo de compañías implantadas en la comunidad y la posición alcanzada por Zaragoza apuntalan la idea de que el valle del Ebro se consolida como uno de los territorios con mayor capacidad para generar tecnología y competir en los mercados europeos.

La OEP destaca además que 2025 fue un año récord a escala global, al superarse por primera vez las 200.000 solicitudes anuales de patente europea. En ese mapa internacional cada vez más competitivo, Aragón logra mantener visibilidad propia y, sobre todo, afianzar a Zaragoza como uno de los grandes nodos españoles de innovación aplicada.