Amazon lanza tres nuevas plantas de renovables en Aragón

Amazon suma siete nuevos proyectos en 2025 y ya son un total de 100 los proyectos de energía renovable en los que ha invertido en España, incluyendo instalaciones tanto solares como eólicas. En concreto, tres de las siete plantas se levantarán en Aragón. Este hito significa que España ocupa el segundo lugar a nivel mundial en número de inversiones de Amazon en energía renovable, solo por detrás de Estados Unidos, y apoya su objetivo de alcanzar cero emisiones netas de carbono en sus operaciones en 2040.

Estos siete nuevos proyectos solares están ubicados en Andalucía y Aragón y proporcionarán una capacidad combinada de más de 130 megavatios (MW) cuando estén operativos. En n total, Amazon ha invertido en 100 proyectos de energía renovable en España, incluyendo 68 parques solares y eólicos a gran escala en todo el país y 32 instalaciones solares en sus edificios

Juntos, generarán más de 3,8 gigavatios (GW) de energía limpia, suficiente para abastecer a más de 2,3 millones de hogares españoles anualmente.

"Alcanzar 100 proyectos de energía renovable en España es un hito significativo que consolida a nuestro país como hogar del segundo mayor número de inversiones de Amazon en energía renovable a nivel mundial", señaló Ruth Díaz, directora general de Amazon en España. "Continuamos invirtiendo en nueva capacidad renovable para alimentar nuestras operaciones logísticas y tecnológicas con energía limpia, contribuir al desarrollo sostenible del país y beneficiar a clientes, empleados, colaboradores y comunidades locales", añadió.

Energía libre de carbono en todo el mundo

Desde 2020, Amazon ha establecido el estándar de la industria como el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo, como la energía eólica y solar, según lo reconocido por BloombergNEF. En 2025, BloombergNEF ha reconocido nuevamente a Amazon como uno de los principales compradores corporativos de energía libre de carbono del mundo, además de construir la cartera de energía libre de carbono más grande de cualquier corporación a nivel mundial.

La compañía ha invertido en más de 700 proyectos de energía libre de carbono en todo el mundo con capacidad suficiente para alimentar el equivalente a más de 36 millones de hogares europeos. Una vez operativos, estos no solo ayudan a alimentar las operaciones de Amazon, sino que también aportan nuevas fuentes de energía limpia a las redes eléctricas locales.